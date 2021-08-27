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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3386338733883389

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 848
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
125
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 848
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:40

Re: ПУМБ

Для всех, на сентябрь:

обещают некоторым также выбор 2 категорий)
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 11:03

  jay2004 написав:Для всех, на сентябрь:

обещают некоторым также выбор 2 категорий)


И в августе такое было.
Ratatui
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Повідомлень: 7765
З нами з: 30.11.12
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  #<1 ... 3386338733883389
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