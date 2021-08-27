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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 сер, 2021 10:40
Для всех, на сентябрь:
обещают некоторым также выбор 2 категорий)
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jay2004
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Додано: Суб 28 сер, 2021 11:03
jay2004 написав:
Для всех, на сентябрь:
обещают некоторым также выбор 2 категорий)
И в августе такое было.
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Ratatui
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