ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 сер, 2021 10:40
Для всех, на сентябрь:
обещают некоторым также выбор 2 категорий)
jay2004
Повідомлень: 2919
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Подякували: 345 раз.
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Додано: Суб 28 сер, 2021 11:03
jay2004 написав:
Для всех, на сентябрь:
обещают некоторым также выбор 2 категорий)
И в августе такое было.
Ratatui
Повідомлень: 7765
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Додано: Суб 28 сер, 2021 13:54
Форумчане, а кто принимает участие в розыгрыше призов к 30 летию?
Увидел два кода и два раза зарегистрировался, может кто увидел больше?
joik
Повідомлень: 510
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Додано: Суб 28 сер, 2021 13:55
joik написав:
Форумчане, а кто принимает участие в розыгрыше призов к 30 летию?
Увидел два кода и два раза зарегистрировался, может кто увидел больше?
Третий (маленький, на фасаде здания) ближе к концу ролика.
jay2004
Повідомлень: 2919
З нами з: 19.02.09
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Додано: Суб 28 сер, 2021 14:05
joik написав:
Форумчане, а кто принимает участие в розыгрыше призов к 30 летию?
Увидел два кода и два раза зарегистрировался, может кто увидел больше?
а что это за розыгрыш, где-то видел рекламу, не могу вспомнить где, а на сайте что-то ничего на поверхности не вижу ?!
S i m
Повідомлень: 27
З нами з: 31.01.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
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Додано: Суб 28 сер, 2021 14:18
S i m написав: joik написав:
Форумчане, а кто принимает участие в розыгрыше призов к 30 летию?
Увидел два кода и два раза зарегистрировался, может кто увидел больше?
а что это за розыгрыш, где-то видел рекламу, не могу вспомнить где, а на сайте что-то ничего на поверхности не вижу ?!
На сайте, главная З нагоди 30 річчя ПУМБ
joik
Повідомлень: 510
З нами з: 24.07.17
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Подякували: 51 раз.
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Додано: Суб 28 сер, 2021 14:28
jay2004 написав: joik написав:
Форумчане, а кто принимает участие в розыгрыше призов к 30 летию?
Увидел два кода и два раза зарегистрировался, может кто увидел больше?
Третий (маленький, на фасаде здания) ближе к концу ролика.
На фасаде здания большой код, это когда ихний диджитал директор говорит, это для меня второй код. Первый это когда главный директор говорит QU2U.
Чего то с третим загвоздка....
joik
Повідомлень: 510
З нами з: 24.07.17
Подякував: 39 раз.
Подякували: 51 раз.
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Додано: Суб 28 сер, 2021 14:50
joik написав: jay2004 написав: joik написав:
Форумчане, а кто принимает участие в розыгрыше призов к 30 летию?
Увидел два кода и два раза зарегистрировался, может кто увидел больше?
Третий (маленький, на фасаде здания) ближе к концу ролика.
На фасаде здания большой код, это когда ихний диджитал директор говорит, это для меня второй код. Первый это когда главный директор говорит QU2U.
Чего то с третим загвоздка....
Их всего 3.
Kevin
Повідомлень: 490
З нами з: 24.09.16
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Подякували: 35 раз.
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Додано: Суб 28 сер, 2021 14:55
S i m написав: joik написав:
Форумчане, а кто принимает участие в розыгрыше призов к 30 летию?
Увидел два кода и два раза зарегистрировался, может кто увидел больше?
а что это за розыгрыш, где-то видел рекламу, не могу вспомнить где, а на сайте что-то ничего на поверхности не вижу ?!
Добрый день! С условиями акции Вы можете ознакомиться по ссылке:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A ... 4tFtmwhLYw
PUMB
Представник банку
Повідомлень: 2584
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Додано: Суб 28 сер, 2021 15:04
Столкнулась с таким приколом. Подключила кеш-бек на комуналку за июль, проплатила через мобильное приложение, раздел комуналка. Часть платежей прошли, а часть вернулась в тоже время вплоть до минут(естественно это я уже не могла увидеть, а увидела, когда вчера сформировала выписку). На все платежи пришли смс , что платеж успешный и Вам начислен кеш-бек. Ясный день, что никакого кешбека не было. Что это за кидок такой, тем более поставщики подтягиваются с сайта банка? Привожу пример :
30.07.2021 17:13 Витрати -615,89 UAH Сплата комунальних послуг за ОР: 30.07.2021 -615,89 UAH 0,00 30.07.2021 17:13 Надходження 615,89 UAH Возврат платежа: Сплата комунальних послуг за ОР: 30.07.2021 615,89 UAH 0,00
Лагуна
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