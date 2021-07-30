RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3387338833893390>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 848
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
125
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 848
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 10:40

Re: ПУМБ

Для всех, на сентябрь:

обещают некоторым также выбор 2 категорий)
jay2004
 
Повідомлень: 2919
З нами з: 19.02.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 345 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 11:03

  jay2004 написав:Для всех, на сентябрь:

обещают некоторым также выбор 2 категорий)


И в августе такое было.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7765
З нами з: 30.11.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 725 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 13:54

Форумчане, а кто принимает участие в розыгрыше призов к 30 летию?
Увидел два кода и два раза зарегистрировался, может кто увидел больше?
joik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 510
З нами з: 24.07.17
Подякував: 39 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 13:55

  joik написав:Форумчане, а кто принимает участие в розыгрыше призов к 30 летию?
Увидел два кода и два раза зарегистрировался, может кто увидел больше?


Третий (маленький, на фасаде здания) ближе к концу ролика.
jay2004
 
Повідомлень: 2919
З нами з: 19.02.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 345 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 14:05

  joik написав:Форумчане, а кто принимает участие в розыгрыше призов к 30 летию?
Увидел два кода и два раза зарегистрировался, может кто увидел больше?


а что это за розыгрыш, где-то видел рекламу, не могу вспомнить где, а на сайте что-то ничего на поверхности не вижу ?!
S i m
 
Повідомлень: 27
З нами з: 31.01.21
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 14:18

  S i m написав:
  joik написав:Форумчане, а кто принимает участие в розыгрыше призов к 30 летию?
Увидел два кода и два раза зарегистрировался, может кто увидел больше?


а что это за розыгрыш, где-то видел рекламу, не могу вспомнить где, а на сайте что-то ничего на поверхности не вижу ?!


На сайте, главная З нагоди 30 річчя ПУМБ
joik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 510
З нами з: 24.07.17
Подякував: 39 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 14:28

  jay2004 написав:
  joik написав:Форумчане, а кто принимает участие в розыгрыше призов к 30 летию?
Увидел два кода и два раза зарегистрировался, может кто увидел больше?


Третий (маленький, на фасаде здания) ближе к концу ролика.


На фасаде здания большой код, это когда ихний диджитал директор говорит, это для меня второй код. Первый это когда главный директор говорит QU2U.
Чего то с третим загвоздка....
joik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 510
З нами з: 24.07.17
Подякував: 39 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 14:50

  joik написав:
  jay2004 написав:
  joik написав:Форумчане, а кто принимает участие в розыгрыше призов к 30 летию?
Увидел два кода и два раза зарегистрировался, может кто увидел больше?


Третий (маленький, на фасаде здания) ближе к концу ролика.


На фасаде здания большой код, это когда ихний диджитал директор говорит, это для меня второй код. Первый это когда главный директор говорит QU2U.
Чего то с третим загвоздка....


Их всего 3.
Kevin
 
Повідомлень: 490
З нами з: 24.09.16
Подякував: 23 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 14:55

  S i m написав:
  joik написав:Форумчане, а кто принимает участие в розыгрыше призов к 30 летию?
Увидел два кода и два раза зарегистрировался, может кто увидел больше?


а что это за розыгрыш, где-то видел рекламу, не могу вспомнить где, а на сайте что-то ничего на поверхности не вижу ?!

Добрый день! С условиями акции Вы можете ознакомиться по ссылке: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A ... 4tFtmwhLYw
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2584
З нами з: 19.07.11
Подякував: 793 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 15:04

Re: ПУМБ

Столкнулась с таким приколом. Подключила кеш-бек на комуналку за июль, проплатила через мобильное приложение, раздел комуналка. Часть платежей прошли, а часть вернулась в тоже время вплоть до минут(естественно это я уже не могла увидеть, а увидела, когда вчера сформировала выписку). На все платежи пришли смс , что платеж успешный и Вам начислен кеш-бек. Ясный день, что никакого кешбека не было. Что это за кидок такой, тем более поставщики подтягиваются с сайта банка? Привожу пример :

30.07.2021
17:13 Витрати -615,89 UAH Сплата комунальних послуг за ОР:
30.07.2021 -615,89 UAH 0,00

30.07.2021
17:13 Надходження 615,89 UAH
Возврат платежа: Сплата комунальних послуг за ОР:

30.07.2021 615,89 UAH 0,00
Лагуна
 
Повідомлень: 121
З нами з: 12.05.14
Подякував: 96 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3387338833893390>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, PUMB, ramaz, Волоdимир і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33891)
28.08.2021 16:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.