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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3387338833893390

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 848
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
125
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 848
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 15:33

  Лагуна написав:Столкнулась с таким приколом. Подключила кеш-бек на комуналку за июль, проплатила через мобильное приложение, раздел комуналка. Часть платежей прошли, а часть вернулась в тоже время вплоть до минут(естественно это я уже не могла увидеть, а увидела, когда вчера сформировала выписку). На все платежи пришли смс , что платеж успешный и Вам начислен кеш-бек. Ясный день, что никакого кешбека не было. Что это за кидок такой, тем более поставщики подтягиваются с сайта банка? Привожу пример :

30.07.2021
17:13 Витрати -615,89 UAH Сплата комунальних послуг за ОР:
30.07.2021 -615,89 UAH 0,00

30.07.2021
17:13 Надходження 615,89 UAH
Возврат платежа: Сплата комунальних послуг за ОР:

30.07.2021 615,89 UAH 0,00

Добрый день! Будем рады помочь Вам разобраться в сложившейся ситуации. Пожалуйста, отправьте нам в личные сообщения Ваши ФИО, ИНН, номер телефона для обратной связи, приблизительные дату и время оплаты, а также сумму платежа. Мы обязательно все проверим и во всем разберемся.
PUMB
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  #<1 ... 3387338833893390
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