Лагуна написав:Столкнулась с таким приколом. Подключила кеш-бек на комуналку за июль, проплатила через мобильное приложение, раздел комуналка. Часть платежей прошли, а часть вернулась в тоже время вплоть до минут(естественно это я уже не могла увидеть, а увидела, когда вчера сформировала выписку). На все платежи пришли смс , что платеж успешный и Вам начислен кеш-бек. Ясный день, что никакого кешбека не было. Что это за кидок такой, тем более поставщики подтягиваются с сайта банка? Привожу пример :
30.07.2021
17:13 Витрати -615,89 UAH Сплата комунальних послуг за ОР:
30.07.2021 -615,89 UAH 0,00
30.07.2021
17:13 Надходження 615,89 UAH
Возврат платежа: Сплата комунальних послуг за ОР:
30.07.2021 615,89 UAH 0,00
Добрый день! Будем рады помочь Вам разобраться в сложившейся ситуации. Пожалуйста, отправьте нам в личные сообщения Ваши ФИО, ИНН, номер телефона для обратной связи, приблизительные дату и время оплаты, а также сумму платежа. Мы обязательно все проверим и во всем разберемся.