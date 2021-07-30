Лагуна написав:Столкнулась с таким приколом. Подключила кеш-бек на комуналку за июль, проплатила через мобильное приложение, раздел комуналка. Часть платежей прошли, а часть вернулась в тоже время вплоть до минут(естественно это я уже не могла увидеть, а увидела, когда вчера сформировала выписку). На все платежи пришли смс , что платеж успешный и Вам начислен кеш-бек. Ясный день, что никакого кешбека не было. Что это за кидок такой, тем более поставщики подтягиваются с сайта банка? Привожу пример :
30.07.2021 17:13 Витрати -615,89 UAH Сплата комунальних послуг за ОР: 30.07.2021 -615,89 UAH 0,00
30.07.2021 17:13 Надходження 615,89 UAH Возврат платежа: Сплата комунальних послуг за ОР:
30.07.2021 615,89 UAH 0,00
Добрый день! Будем рады помочь Вам разобраться в сложившейся ситуации. Пожалуйста, отправьте нам в личные сообщения Ваши ФИО, ИНН, номер телефона для обратной связи, приблизительные дату и время оплаты, а также сумму платежа. Мы обязательно все проверим и во всем разберемся.
Столкнулся с неприятным моментом при погашении "Все Можу" 26.08 сумма для сохранения льготного периода была 10473,67 грн (сделал скриншот, на всякий случай...как чувствовал подвох) в тот же день, 26.08 пополнил карту через пумбовский р2р с карты моно на сумму 10500,00 грн. Даже с небольшим запасом. Сегодня ради интереса захожу в приложение, а там висит ещё 39,32 грн для сохранения льготного периода!!! Как такое возможно? Подскажите, кто знает. Внести то не проблема. Но на будущее хотелось бы понимать причину сего недоразумения
Viktor написав:Столкнулся с неприятным моментом при погашении "Все Можу" 26.08 сумма для сохранения льготного периода была 10473,67 грн (сделал скриншот, на всякий случай...как чувствовал подвох) в тот же день, 26.08 пополнил карту через пумбовский р2р с карты моно на сумму 10500,00 грн. Даже с небольшим запасом. Сегодня ради интереса захожу в приложение, а там висит ещё 39,32 грн для сохранения льготного периода!!! Как такое возможно? Подскажите, кто знает. Внести то не проблема. Но на будущее хотелось бы понимать причину сего недоразумения
Да, есть такая чебурдень. Природу уже не помню, но кажись Фламинго рассказывал...