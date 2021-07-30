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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3387338833893390 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.2 5 848 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 23% 196 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 94 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 125 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 236 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 197 Всього голосів : 848 Додано: Суб 28 сер, 2021 15:33 Лагуна написав: Столкнулась с таким приколом. Подключила кеш-бек на комуналку за июль, проплатила через мобильное приложение, раздел комуналка. Часть платежей прошли, а часть вернулась в тоже время вплоть до минут(естественно это я уже не могла увидеть, а увидела, когда вчера сформировала выписку). На все платежи пришли смс , что платеж успешный и Вам начислен кеш-бек. Ясный день, что никакого кешбека не было. Что это за кидок такой, тем более поставщики подтягиваются с сайта банка? Привожу пример :



30.07.2021

17:13 Витрати -615,89 UAH Сплата комунальних послуг за ОР:

30.07.2021 -615,89 UAH 0,00



30.07.2021

17:13 Надходження 615,89 UAH

Возврат платежа: Сплата комунальних послуг за ОР:



30.07.2021 615,89 UAH 0,00 Столкнулась с таким приколом. Подключила кеш-бек на комуналку за июль, проплатила через мобильное приложение, раздел комуналка. Часть платежей прошли, а часть вернулась в тоже время вплоть до минут(естественно это я уже не могла увидеть, а увидела, когда вчера сформировала выписку). На все платежи пришли смс , что платеж успешный и Вам начислен кеш-бек. Ясный день, что никакого кешбека не было. Что это за кидок такой, тем более поставщики подтягиваются с сайта банка? Привожу пример :30.07.202117:13 Витрати -615,89 UAH Сплата комунальних послуг за ОР:30.07.2021 -615,89 UAH 0,0030.07.202117:13 Надходження 615,89 UAHВозврат платежа: Сплата комунальних послуг за ОР:30.07.2021 615,89 UAH 0,00

Добрый день! Будем рады помочь Вам разобраться в сложившейся ситуации. Пожалуйста, отправьте нам в личные сообщения Ваши ФИО, ИНН, номер телефона для обратной связи, приблизительные дату и время оплаты, а также сумму платежа. Мы обязательно все проверим и во всем разберемся. Добрый день! Будем рады помочь Вам разобраться в сложившейся ситуации. Пожалуйста, отправьте нам в личные сообщения Ваши ФИО, ИНН, номер телефона для обратной связи, приблизительные дату и время оплаты, а также сумму платежа. Мы обязательно все проверим и во всем разберемся. PUMB

Представник банку Повідомлень: 2584 З нами з: 19.07.11 Подякував: 793 раз. Подякували: 162 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 сер, 2021 18:15 Re: ПУМБ Столкнулся с неприятным моментом при погашении "Все Можу"

26.08 сумма для сохранения льготного периода была 10473,67 грн (сделал скриншот, на всякий случай...как чувствовал подвох)

в тот же день, 26.08 пополнил карту через пумбовский р2р с карты моно на сумму 10500,00 грн. Даже с небольшим запасом.

Сегодня ради интереса захожу в приложение, а там висит ещё 39,32 грн для сохранения льготного периода!!!

Как такое возможно? Подскажите, кто знает. Внести то не проблема. Но на будущее хотелось бы понимать причину сего недоразумения Viktor Повідомлень: 266 З нами з: 23.05.16 Подякував: 76 раз. Подякували: 73 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 сер, 2021 18:39 Viktor написав: Столкнулся с неприятным моментом при погашении "Все Можу"

26.08 сумма для сохранения льготного периода была 10473,67 грн (сделал скриншот, на всякий случай...как чувствовал подвох)

в тот же день, 26.08 пополнил карту через пумбовский р2р с карты моно на сумму 10500,00 грн. Даже с небольшим запасом.

Сегодня ради интереса захожу в приложение, а там висит ещё 39,32 грн для сохранения льготного периода!!!

Как такое возможно? Подскажите, кто знает. Внести то не проблема. Но на будущее хотелось бы понимать причину сего недоразумения Столкнулся с неприятным моментом при погашении "Все Можу"26.08 сумма для сохранения льготного периода была 10473,67 грн (сделал скриншот, на всякий случай...как чувствовал подвох)в тот же день, 26.08 пополнил карту через пумбовский р2р с карты моно на сумму 10500,00 грн. Даже с небольшим запасом.Сегодня ради интереса захожу в приложение, а там висит ещё 39,32 грн для сохранения льготного периода!!!Как такое возможно? Подскажите, кто знает. Внести то не проблема. Но на будущее хотелось бы понимать причину сего недоразумения



Да, есть такая чебурдень. Природу уже не помню, но кажись Фламинго рассказывал... Да, есть такая чебурдень. Природу уже не помню, но кажись Фламинго рассказывал... jay2004 Повідомлень: 2920 З нами з: 19.02.09 Подякував: 83 раз. Подякували: 346 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 сер, 2021 00:14

Сегодня в 00.45 работы про обновлениям балансов уже были завершены ))

2 недели назад попросил добавить ОСББ - уже всё готово...

Не узнаю пумб Что происходит с банком? )))Сегодня в 00.45 работы про обновлениям балансов уже были завершены ))2 недели назад попросил добавить ОСББ - уже всё готово...Не узнаю пумб mikos Повідомлень: 142 З нами з: 07.06.16 Подякував: 5 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3387338833893390 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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