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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3388338933903391>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 848
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
125
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 848
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 15:33

  Лагуна написав:Столкнулась с таким приколом. Подключила кеш-бек на комуналку за июль, проплатила через мобильное приложение, раздел комуналка. Часть платежей прошли, а часть вернулась в тоже время вплоть до минут(естественно это я уже не могла увидеть, а увидела, когда вчера сформировала выписку). На все платежи пришли смс , что платеж успешный и Вам начислен кеш-бек. Ясный день, что никакого кешбека не было. Что это за кидок такой, тем более поставщики подтягиваются с сайта банка? Привожу пример :

30.07.2021
17:13 Витрати -615,89 UAH Сплата комунальних послуг за ОР:
30.07.2021 -615,89 UAH 0,00

30.07.2021
17:13 Надходження 615,89 UAH
Возврат платежа: Сплата комунальних послуг за ОР:

30.07.2021 615,89 UAH 0,00

Добрый день! Будем рады помочь Вам разобраться в сложившейся ситуации. Пожалуйста, отправьте нам в личные сообщения Ваши ФИО, ИНН, номер телефона для обратной связи, приблизительные дату и время оплаты, а также сумму платежа. Мы обязательно все проверим и во всем разберемся.
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 2585
З нами з: 19.07.11
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 18:15

Re: ПУМБ

Столкнулся с неприятным моментом при погашении "Все Можу"
26.08 сумма для сохранения льготного периода была 10473,67 грн (сделал скриншот, на всякий случай...как чувствовал подвох)
в тот же день, 26.08 пополнил карту через пумбовский р2р с карты моно на сумму 10500,00 грн. Даже с небольшим запасом.
Сегодня ради интереса захожу в приложение, а там висит ещё 39,32 грн для сохранения льготного периода!!!
Как такое возможно? Подскажите, кто знает. Внести то не проблема. Но на будущее хотелось бы понимать причину сего недоразумения
Viktor
 
Повідомлень: 266
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 18:39

  Viktor написав:Столкнулся с неприятным моментом при погашении "Все Можу"
26.08 сумма для сохранения льготного периода была 10473,67 грн (сделал скриншот, на всякий случай...как чувствовал подвох)
в тот же день, 26.08 пополнил карту через пумбовский р2р с карты моно на сумму 10500,00 грн. Даже с небольшим запасом.
Сегодня ради интереса захожу в приложение, а там висит ещё 39,32 грн для сохранения льготного периода!!!
Как такое возможно? Подскажите, кто знает. Внести то не проблема. Но на будущее хотелось бы понимать причину сего недоразумения


Да, есть такая чебурдень. Природу уже не помню, но кажись Фламинго рассказывал...
jay2004
 
Повідомлень: 2920
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 00:14

Что происходит с банком? )))
Сегодня в 00.45 работы про обновлениям балансов уже были завершены ))
2 недели назад попросил добавить ОСББ - уже всё готово...
Не узнаю пумб :)
mikos
 
Повідомлень: 143
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 08:00

Viktor Добрый день!
Пожалуйста, укажите Ваши ФИО и ИНН в личных сообщениях, и мы непременно разберемся в ситуации. Спасибо.
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 2585
З нами з: 19.07.11
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 09:52

  mikos написав:Что происходит с банком? )))
Сегодня в 00.45 работы про обновлениям балансов уже были завершены ))
2 недели назад попросил добавить ОСББ - уже всё готово...
Не узнаю пумб :)


нагадаете себе 2%/1% по кешбеку
для равновесия так сказать :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлень: 2432
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 11:25

Re: ПУМБ

  mikos написав:Не узнаю пумб

Не перехвалИте))
malinin007
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 17:30

  cohan написав:нагадаете себе 2%/1% по кешбеку
для равновесия так сказать :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Карт много )) не беда
mikos
 
Повідомлень: 143
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:35

  PUMB написав:Viktor Добрый день!
Пожалуйста, укажите Ваши ФИО и ИНН в личных сообщениях, и мы непременно разберемся в ситуации. Спасибо.

дай мне доступ к базе я по указанным цифрам узнаю
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:36

  PUMB написав:
  Лагуна написав:Столкнулась с таким приколом. Подключила кеш-бек на комуналку за июль, проплатила через мобильное приложение, раздел комуналка. Часть платежей прошли, а часть вернулась в тоже время вплоть до минут(естественно это я уже не могла увидеть, а увидела, когда вчера сформировала выписку). На все платежи пришли смс , что платеж успешный и Вам начислен кеш-бек. Ясный день, что никакого кешбека не было. Что это за кидок такой, тем более поставщики подтягиваются с сайта банка? Привожу пример :

30.07.2021
17:13 Витрати -615,89 UAH Сплата комунальних послуг за ОР:
30.07.2021 -615,89 UAH 0,00

30.07.2021
17:13 Надходження 615,89 UAH
Возврат платежа: Сплата комунальних послуг за ОР:

30.07.2021 615,89 UAH 0,00

Добрый день! Будем рады помочь Вам разобраться в сложившейся ситуации. Пожалуйста, отправьте нам в личные сообщения Ваши ФИО, ИНН, номер телефона для обратной связи, приблизительные дату и время оплаты, а также сумму платежа. Мы обязательно все проверим и во всем разберемся.

дай мне доступ к базе я по указанным цифрам узнаю,что еще надо? Люди и так расскрылись поминутно и до копеечки :wink:
Вы точно на своём месте ,у Вас есть интеллект,Вы умеете мыслить,за что Вам платят зряплату :?:
Мизантрóп
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Повідомлень: 6103
З нами з: 03.12.14
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  #<1 ... 3388338933903391>
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