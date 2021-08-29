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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3388338933903391

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 848
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
125
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 848
Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 22:22

Плиз, напомните: тут только евровые ВсеКарты пополнение с комисс?
или такое покращення грядет и для других валют?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 08:23

Подскажите пожалуйста, как работает оплата частями? Пришло сообщение в вайбер перевести покупку в оплату частями на три месяца, я подтвердил. Появилось сообщение, что третья часть суммы покупки будет включена в мин платеж. Больше никаких сообщений, сумма покупки должна будет вернуться на карту или как?
vovareuckij
 
Повідомлень: 247
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Подякував: 16 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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  #<1 ... 3388338933903391
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