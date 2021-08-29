Плиз, напомните: тут только евровые ВсеКарты пополнение с комисс?
или такое покращення грядет и для других валют?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 сер, 2021 22:22
Плиз, напомните: тут только евровые ВсеКарты пополнение с комисс?
или такое покращення грядет и для других валют?
Додано: Пон 30 сер, 2021 08:23
Подскажите пожалуйста, как работает оплата частями? Пришло сообщение в вайбер перевести покупку в оплату частями на три месяца, я подтвердил. Появилось сообщение, что третья часть суммы покупки будет включена в мин платеж. Больше никаких сообщений, сумма покупки должна будет вернуться на карту или как?
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