Плиз, напомните: тут только евровые ВсеКарты пополнение с комисс?
или такое покращення грядет и для других валют?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 сер, 2021 22:22
Плиз, напомните: тут только евровые ВсеКарты пополнение с комисс?
или такое покращення грядет и для других валют?
Додано: Пон 30 сер, 2021 08:23
Подскажите пожалуйста, как работает оплата частями? Пришло сообщение в вайбер перевести покупку в оплату частями на три месяца, я подтвердил. Появилось сообщение, что третья часть суммы покупки будет включена в мин платеж. Больше никаких сообщений, сумма покупки должна будет вернуться на карту или как?
Додано: Пон 30 сер, 2021 09:38
vovareuckij
С чего она должна возвращаться? Здесь же нет отдельного лимита на эти дела! Просто вам меньше выставят к оплате в льготном периоде.
Додано: Пон 30 сер, 2021 10:30
Добрый день! Вы всегда имеете возможность пополнить счет в валюте EUR быстро и без комиссии путем обмена валют в мобильном приложении ПУМБ Оnline. В случае отсутствия счета в гривне, необходимого для валютообмена, его можно бесплатно открыть в мобильном приложении и пополнить без комиссии переводом с карты любого банка Украины. Любые другие валюты (UAH, USD, PLN, GBP, RUB) пополняются без комиссии.
Додано: Пон 30 сер, 2021 10:40
При p2p-пополнении евровой карты с помощью сервисов p2p-переводов других стран, будет комиссия за зачисление средств?
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