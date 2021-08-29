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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 сер, 2021 22:22
Плиз, напомните: тут только евровые ВсеКарты пополнение с комисс?
или такое покращення грядет и для других валют?
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flysoulfly
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Додано: Пон 30 сер, 2021 08:23
Подскажите пожалуйста, как работает оплата частями? Пришло сообщение в вайбер перевести покупку в оплату частями на три месяца, я подтвердил. Появилось сообщение, что третья часть суммы покупки будет включена в мин платеж. Больше никаких сообщений, сумма покупки должна будет вернуться на карту или как?
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vovareuckij
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Додано: Пон 30 сер, 2021 09:38
vovareuckij
С чего она должна возвращаться? Здесь же нет отдельного лимита на эти дела! Просто вам меньше выставят к оплате в льготном периоде.
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Vorlon
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Додано: Пон 30 сер, 2021 10:02
а ок понял, спасибо вам
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vovareuckij
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Додано: Пон 30 сер, 2021 10:30
flysoulfly написав:
Плиз, напомните: тут только евровые ВсеКарты пополнение с комисс?
или такое покращення грядет и для других валют?
Добрый день! Вы всегда имеете возможность пополнить счет в валюте EUR быстро и без комиссии путем обмена валют в мобильном приложении ПУМБ Оnline. В случае отсутствия счета в гривне, необходимого для валютообмена, его можно бесплатно открыть в мобильном приложении и пополнить без комиссии переводом с карты любого банка Украины. Любые другие валюты (UAH, USD, PLN, GBP, RUB) пополняются без комиссии.
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PUMB
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Додано: Пон 30 сер, 2021 10:40
PUMB написав: flysoulfly написав:
Плиз, напомните: тут только евровые ВсеКарты пополнение с комисс?
или такое покращення грядет и для других валют?
Добрый день! Вы всегда имеете возможность пополнить счет в валюте EUR быстро и без комиссии путем обмена валют в мобильном приложении ПУМБ Оnline. В случае отсутствия счета в гривне, необходимого для валютообмена, его можно бесплатно открыть в мобильном приложении и пополнить без комиссии переводом с карты любого банка Украины. Любые другие валюты (UAH, USD, PLN, GBP, RUB) пополняются без комиссии.
При p2p-пополнении евровой карты с помощью сервисов p2p-переводов других стран, будет комиссия за зачисление средств?
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Kevin
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Додано: Пон 30 сер, 2021 10:52
PUMB написав: flysoulfly написав:
Плиз, напомните: тут только евровые ВсеКарты пополнение с комисс?
или такое покращення грядет и для других валют?
Добрый день! Вы всегда имеете возможность пополнить счет в валюте EUR быстро и без комиссии путем обмена валют в мобильном приложении ПУМБ Оnline.
счет в гривне, необходимого для валютообмена,
можно пополнить без комиссии переводом с карты любого банка Украины
и как быстро методом р2р проходит такое зачисление на счет, чтоб при следующей операции не было овердрафта?
Лучше "тянуть"своим р2р или "толкать"чужим - разницы нет ?
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flysoulfly
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Додано: Пон 30 сер, 2021 10:56
PUMB
Предприятие 03342190 в перечень поставщиков коммунальных услуг опять внесли,
И опять та же проблема, которая была и до его удаления - "Сервіс тимчасово недоступний, спробуйте пізніше. ок"
На внесение уходят месяцы, и потом не работает.
Это технически сложная задача (тогда в чем проблема), недостаточная квалификация исполнителей или саботаж?
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Mr V
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Додано: Пон 30 сер, 2021 11:07
Mr V написав:PUMB
Предприятие 03342190 в перечень поставщиков коммунальных услуг опять внесли,
И опять та же проблема, которая была и до его удаления - "Сервіс тимчасово недоступний, спробуйте пізніше. ок"
На внесение уходят месяцы, и потом не работает.
Это технически сложная задача (тогда в чем проблема), недостаточная квалификация исполнителей или саботаж?
Всё вместе
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jay2004
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Додано: Пон 30 сер, 2021 11:40
PUMB:
mikos написав:
Что происходит с банком? )))
Сегодня в 00.45 работы про обновлениям балансов уже были завершены ))
2 недели назад попросил добавить ОСББ - уже всё готово...
Не узнаю пумб
«Mikos
Добрый день!
Пожалуйста, укажите Ваши ФИО и ИНН в личных сообщениях, и мы непременно разберемся в ситуации. Спасибо.»
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alter
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