Всем добрый день!
Внёс сегодня платеж льготного периода. Можно сегодня же эти деньги отправить на другую карту или нужно, чтобы эта сумма оставалась на счету?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 сер, 2021 15:27
Re: ПУМБ
Всем добрый день!
Внёс сегодня платеж льготного периода. Можно сегодня же эти деньги отправить на другую карту или нужно, чтобы эта сумма оставалась на счету?
Додано: Пон 30 сер, 2021 15:36
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