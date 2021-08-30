Всем добрый день!
Внёс сегодня платеж льготного периода. Можно сегодня же эти деньги отправить на другую карту или нужно, чтобы эта сумма оставалась на счету?
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Додано: Пон 30 сер, 2021 15:27
Re: ПУМБ
Всем добрый день!
Внёс сегодня платеж льготного периода. Можно сегодня же эти деньги отправить на другую карту или нужно, чтобы эта сумма оставалась на счету?
Додано: Пон 30 сер, 2021 15:36
Додано: Пон 30 сер, 2021 21:54
Додано: Вів 31 сер, 2021 08:36
Re: ПУМБ
Там ПУМБе тридцатник отмечают, может Леонидыч продлит аттракцион
Додано: Вів 31 сер, 2021 08:41
Додано: Вів 31 сер, 2021 09:33
Пумб в приложении уже посчитал сколько платить по кредиткам в сентябре
Додано: Вів 31 сер, 2021 09:53
Re: ПУМБ
Кто подскажет, где можно увидеть текущие процентные ставки в банках для вложения по ОВГЗ?
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