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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3389339033913392

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 848
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
125
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 848
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 15:27

Re: ПУМБ

Всем добрый день!
Внёс сегодня платеж льготного периода. Можно сегодня же эти деньги отправить на другую карту или нужно, чтобы эта сумма оставалась на счету?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 15:36

  Anadonta написав:Всем добрый день!
Внёс сегодня платеж льготного периода. Можно сегодня же эти деньги отправить на другую карту или нужно, чтобы эта сумма оставалась на счету?

Если налом в кассу, р2р-дернули Пумбой, СЭПнули на Пумбу, то мона сразу
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 21:54

  jay2004 написав:Для всех, на сентябрь:
обещают некоторым также выбор 2 категорий)

Это потому что все - положили карты на полки. (все кому не дали 2 категории)
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 08:36

Re: ПУМБ

Там ПУМБе тридцатник отмечают, может Леонидыч продлит аттракцион :D
malinin007
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 08:41

  malinin007 написав:Там ПУМБе тридцатник отмечают, может Леонидыч продлит аттракцион :D

на 30 месяцев :lol:
к выборам
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 09:33

Пумб в приложении уже посчитал сколько платить по кредиткам в сентябре
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 09:53

Re: ПУМБ

Кто подскажет, где можно увидеть текущие процентные ставки в банках для вложения по ОВГЗ?
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 10:33

  Вкладчик1234 написав:Пумб в приложении уже посчитал сколько платить по кредиткам в сентябре

Из за того, что карта "Все можу", вероятнее всего, самая лучшая среди украинских кредиток, УЖЕ ПОСЧИТАННОЕ 31.08.2021г В ПРИНЦИПЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЕРНЫМ ДЛЯ ВСЕХ. Верные цифры могут появиться не ранее 10.09.2021.
Mr V
 
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