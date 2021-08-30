Всем добрый день!
Внёс сегодня платеж льготного периода. Можно сегодня же эти деньги отправить на другую карту или нужно, чтобы эта сумма оставалась на счету?
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Додано: Пон 30 сер, 2021 15:27
Re: ПУМБ
Всем добрый день!
Внёс сегодня платеж льготного периода. Можно сегодня же эти деньги отправить на другую карту или нужно, чтобы эта сумма оставалась на счету?
Додано: Пон 30 сер, 2021 15:36
Додано: Пон 30 сер, 2021 21:54
Додано: Вів 31 сер, 2021 08:36
Re: ПУМБ
Там ПУМБе тридцатник отмечают, может Леонидыч продлит аттракцион
Додано: Вів 31 сер, 2021 08:41
Додано: Вів 31 сер, 2021 09:33
Пумб в приложении уже посчитал сколько платить по кредиткам в сентябре
Додано: Вів 31 сер, 2021 09:53
Re: ПУМБ
Кто подскажет, где можно увидеть текущие процентные ставки в банках для вложения по ОВГЗ?
Додано: Вів 31 сер, 2021 10:33
Из за того, что карта "Все можу", вероятнее всего, самая лучшая среди украинских кредиток, УЖЕ ПОСЧИТАННОЕ 31.08.2021г В ПРИНЦИПЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЕРНЫМ ДЛЯ ВСЕХ. Верные цифры могут появиться не ранее 10.09.2021.
Додано: Вів 31 сер, 2021 12:14
Mr V
Ви переплутали з рахунками за електроенергію. Теж Ахметову, але інша організація.
Додано: Вів 31 сер, 2021 12:58
Навряд. Вам сьогодні там щось порахували, начебто, скільки платити по кредитці у вересні, але у вас ще може залишатися час для переводу покупок на суми від 1000грн, здійснених в останні дні до 30 серпня у 3-місячні розстрочки, а це зменшить суму оплати в пільговий період вересня. ПУМБ для активації такої пропозиції дає 7 днів, тобто, навіть сьогодні, коли фактично вже йде новий період, ви ще можете активувати покупку минулого періоду, здійснену 25.08.2021р. До завтра від 26.08.2021 і так далі.
Можливо, в додатку ця можливість врахована і сума коригується в залежності від дій клієнта.
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