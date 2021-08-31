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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 сер, 2021 13:54
Мизантрóп написав: malinin007 написав:
Там ПУМБе тридцатник отмечают, может Леонидыч продлит аттракцион
на 30 месяцев
к выборам
Я поддерживаю двумя ногами ЗА.🐰
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Додано: Вів 31 сер, 2021 21:51
Mr V написав: klug написав:Mr V
Ви переплутали з рахунками за електроенергію. Теж Ахметову, але інша організація.
Навряд. Вам сьогодні там щось порахували, начебто, скільки платити по кредитці у вересні, але у вас ще може залишатися час для переводу покупок на суми від 1000грн, здійснених в останні дні до 30 серпня у 3-місячні розстрочки, а це зменшить суму оплати в пільговий період вересня. ПУМБ для активації такої пропозиції дає 7 днів, тобто, навіть сьогодні, коли фактично вже йде новий період, ви ще можете активувати покупку минулого періоду, здійснену 25.08.2021р. До завтра від 26.08.2021 і так далі.
Можливо, в додатку ця можливість врахована і сума коригується в залежності від дій клієнта.
хотелось бы, но на практике ставлю на то, что все, что не успели перевести в рассрочку до пересчета РД - пролетает;) как и в Альфе...
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Додано: Вів 31 сер, 2021 22:01
Акция по снятию переводу с КК всеможу, закончилась? Продления не было?
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anis
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Додано: Вів 31 сер, 2021 22:16
anis написав:
Акция по снятию переводу с КК всеможу, закончилась? Продления не было?
закончилась
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