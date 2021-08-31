RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3390339133923393

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 848
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
125
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 848
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 13:54

  Мизантрóп написав:
  malinin007 написав:Там ПУМБе тридцатник отмечают, может Леонидыч продлит аттракцион :D

на 30 месяцев :lol:
к выборам

Я поддерживаю двумя ногами ЗА.🐰
Митяйка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 67
З нами з: 14.09.19
Подякував: 50 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 21:51

  Mr V написав:
  klug написав:Mr V
Ви переплутали з рахунками за електроенергію. Теж Ахметову, але інша організація.

Навряд. Вам сьогодні там щось порахували, начебто, скільки платити по кредитці у вересні, але у вас ще може залишатися час для переводу покупок на суми від 1000грн, здійснених в останні дні до 30 серпня у 3-місячні розстрочки, а це зменшить суму оплати в пільговий період вересня. ПУМБ для активації такої пропозиції дає 7 днів, тобто, навіть сьогодні, коли фактично вже йде новий період, ви ще можете активувати покупку минулого періоду, здійснену 25.08.2021р. До завтра від 26.08.2021 і так далі.
Можливо, в додатку ця можливість врахована і сума коригується в залежності від дій клієнта.

хотелось бы, но на практике ставлю на то, что все, что не успели перевести в рассрочку до пересчета РД - пролетает;) как и в Альфе...
Shaman
 
Повідомлень: 1220
З нами з: 29.09.19
Подякував: 132 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 22:01

Re: ПУМБ

Акция по снятию переводу с КК всеможу, закончилась? Продления не было?
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2696
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 22:16

  anis написав:Акция по снятию переводу с КК всеможу, закончилась? Продления не было?

закончилась
Shaman
 
Повідомлень: 1220
З нами з: 29.09.19
Подякував: 132 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 06:03

А свежие ссылки на категории кешбэка - где брать?
Посмотреть в Viber - не предлагать :)
Искатель
 
Повідомлень: 4858
З нами з: 22.02.16
Подякував: 743 раз.
Подякували: 3309 раз.
 
Профіль
4
6
1
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 06:08

Re: ПУМБ

Искатель написав:А свежие ссылки на категории кешбэка - где брать?
Посмотреть в Viber - не предлагать :)
Детальніше про кешбек на вересень на сайті Банку:
«Варіант А»: https://retail.pumb.ua/service/zrqhp
«Варіант В»: https://retail.pumb.ua/service/zrqfp
«Варіант С»: https://retail.pumb.ua/service/zrqgp
unknownurl
 
Повідомлень: 690
З нами з: 01.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3390339133923393
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Кочевник і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.