klug написав:Mr V Ви переплутали з рахунками за електроенергію. Теж Ахметову, але інша організація.
Навряд. Вам сьогодні там щось порахували, начебто, скільки платити по кредитці у вересні, але у вас ще може залишатися час для переводу покупок на суми від 1000грн, здійснених в останні дні до 30 серпня у 3-місячні розстрочки, а це зменшить суму оплати в пільговий період вересня. ПУМБ для активації такої пропозиції дає 7 днів, тобто, навіть сьогодні, коли фактично вже йде новий період, ви ще можете активувати покупку минулого періоду, здійснену 25.08.2021р. До завтра від 26.08.2021 і так далі. Можливо, в додатку ця можливість врахована і сума коригується в залежності від дій клієнта.
хотелось бы, но на практике ставлю на то, что все, что не успели перевести в рассрочку до пересчета РД - пролетает;) как и в Альфе...