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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 вер, 2021 09:36
ramzes4 написав: gonzo написав:
в прошлом месяце дали 2 категории, выгреб все 500 - в этом опять две(причем с той же категорией по которой основной выгреб был), не уверен что есть связь с полочкой)
Всё интересно.
По карте с выбранными 500 кешбэка в августе снова дали повышенный процент.
По той, что весь август на полке лежала, - снова пониженный.
Похоже, что взяли практику абанка, - отправлять в штрафбат на 6-9 мес
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