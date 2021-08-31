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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3391339233933394

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 848
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
125
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 848
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 09:36

  ramzes4 написав:
  gonzo написав:в прошлом месяце дали 2 категории, выгреб все 500 - в этом опять две(причем с той же категорией по которой основной выгреб был), не уверен что есть связь с полочкой)

Всё интересно.
По карте с выбранными 500 кешбэка в августе снова дали повышенный процент.
По той, что весь август на полке лежала, - снова пониженный.

Похоже, что взяли практику абанка, - отправлять в штрафбат на 6-9 мес
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 09:40

  Сергей69 написав:jay2004
так, я читав це та схожі звернення - але маю надію)



:arrow: viewtopic.php?p=5282237#p5282237
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:40

Хмельницьктеплокомуненерго

Ранее писал об этом поставщике ком. услуг (предоставляет четыре услуги, а в приложении только какая-то одна и непонятно какая именно, так как номера счета не показывает).
Переписывались, предоставил информацию и т.д. всё по накатанной схеме, отрапортовали, что всё сделано, исправили, хотя ничего не исправили, а просто к названию добавили в скобках слово отопление. То есть выяснили, что деньги пойдут за отопление. ОК.
Сегодня захожу в приложение, а такого поставщика уже вообще нет. Исчез.

При поиске отметил еще недостатки - куча непонятных поставщиков.
Например, "КП "Теплокомунэнерго" - откуда он, из какого города, непонятно.
"На Богдана Хмельницкого" - откуда, какой город, какие услуги предоставляет?
ХКП "Спецкомунтранс" - Хмельницкий, Херсон, Харьков etc.?
И таких много.
Плюс одни названия на русском, другие на украинском языке.
Одни полностью, другие только аббревиатурой (КП КДХП)
Бардак
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 15:44

  Hennady написав:Ранее писал об этом поставщике ком. услуг (предоставляет четыре услуги, а в приложении только какая-то одна и непонятно какая именно, так как номера счета не показывает).
Переписывались, предоставил информацию и т.д. всё по накатанной схеме, отрапортовали, что всё сделано, исправили, хотя ничего не исправили, а просто к названию добавили в скобках слово отопление. То есть выяснили, что деньги пойдут за отопление. ОК.
Сегодня захожу в приложение, а такого поставщика уже вообще нет. Исчез.

При поиске отметил еще недостатки - куча непонятных поставщиков.
Например, "КП "Теплокомунэнерго" - откуда он, из какого города, непонятно.
"На Богдана Хмельницкого" - откуда, какой город, какие услуги предоставляет?
ХКП "Спецкомунтранс" - Хмельницкий, Херсон, Харьков etc.?
И таких много.
Плюс одни названия на русском, другие на украинском языке.
Одни полностью, другие только аббревиатурой (КП КДХП)
Бардак

Хмельницктеплокоммуненерго меняло расчетные счета, может быть связано с этим. В ТАСе тоже поломалось (вернее, они работают через Portmone), но уже починили.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:05

Re: ПУМБ

Бойкотировал карту "все можу" весь месяц, чудо не произошло, дали пониженный как и в прошлом, продолжаю держать ее на антресоли
nnallex
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:07

  nnallex написав:Бойкотировал карту "все можу" весь месяц, чудо не произошло, дали пониженный как и в прошлом, продолжаю держать ее на антресоли


Пониженный, все категории 1%?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:46

Re: ПУМБ

В семье три кредитки. Категории кешбека всем троим разные, то есть все три варианта и точно такие же, как в прошлый месяц. Все сопоставив, пришла к выводу: чем больше кредитный лимит, тем хуже категория. Может совпадение, но больше никакие критерии не подходят. Но два раза одно и то же, это уже система, однако.
Oktawa
 
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