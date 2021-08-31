ramzes4 написав:
Всё интересно.
По карте с выбранными 500 кешбэка в августе снова дали повышенный процент.
По той, что весь август на полке лежала, - снова пониженный.
Похоже, что взяли практику абанка, - отправлять в штрафбат на 6-9 мес
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Додано: Сер 01 вер, 2021 09:36
Похоже, что взяли практику абанка, - отправлять в штрафбат на 6-9 мес
Додано: Сер 01 вер, 2021 09:40
viewtopic.php?p=5282237#p5282237
Додано: Сер 01 вер, 2021 14:40
Хмельницьктеплокомуненерго
Ранее писал об этом поставщике ком. услуг (предоставляет четыре услуги, а в приложении только какая-то одна и непонятно какая именно, так как номера счета не показывает).
Переписывались, предоставил информацию и т.д. всё по накатанной схеме, отрапортовали, что всё сделано, исправили, хотя ничего не исправили, а просто к названию добавили в скобках слово отопление. То есть выяснили, что деньги пойдут за отопление. ОК.
Сегодня захожу в приложение, а такого поставщика уже вообще нет. Исчез.
При поиске отметил еще недостатки - куча непонятных поставщиков.
Например, "КП "Теплокомунэнерго" - откуда он, из какого города, непонятно.
"На Богдана Хмельницкого" - откуда, какой город, какие услуги предоставляет?
ХКП "Спецкомунтранс" - Хмельницкий, Херсон, Харьков etc.?
И таких много.
Плюс одни названия на русском, другие на украинском языке.
Одни полностью, другие только аббревиатурой (КП КДХП)
Бардак
Додано: Сер 01 вер, 2021 15:44
Хмельницктеплокоммуненерго меняло расчетные счета, может быть связано с этим. В ТАСе тоже поломалось (вернее, они работают через Portmone), но уже починили.
Додано: Сер 01 вер, 2021 16:05
Re: ПУМБ
Бойкотировал карту "все можу" весь месяц, чудо не произошло, дали пониженный как и в прошлом, продолжаю держать ее на антресоли
Додано: Сер 01 вер, 2021 16:07
Додано: Сер 01 вер, 2021 16:46
Re: ПУМБ
В семье три кредитки. Категории кешбека всем троим разные, то есть все три варианта и точно такие же, как в прошлый месяц. Все сопоставив, пришла к выводу: чем больше кредитный лимит, тем хуже категория. Может совпадение, но больше никакие критерии не подходят. Но два раза одно и то же, это уже система, однако.
Додано: Сер 01 вер, 2021 18:26
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