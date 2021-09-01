Додано: Сер 01 вер, 2021 14:40

Ранее писал об этом поставщике ком. услуг (предоставляет четыре услуги, а в приложении только какая-то одна и непонятно какая именно, так как номера счета не показывает).

Переписывались, предоставил информацию и т.д. всё по накатанной схеме, отрапортовали, что всё сделано, исправили, хотя ничего не исправили, а просто к названию добавили в скобках слово отопление. То есть выяснили, что деньги пойдут за отопление. ОК.

Сегодня захожу в приложение, а такого поставщика уже вообще нет. Исчез.



При поиске отметил еще недостатки - куча непонятных поставщиков.

Например, "КП "Теплокомунэнерго" - откуда он, из какого города, непонятно.

"На Богдана Хмельницкого" - откуда, какой город, какие услуги предоставляет?

ХКП "Спецкомунтранс" - Хмельницкий, Херсон, Харьков etc.?

И таких много.

Плюс одни названия на русском, другие на украинском языке.

Одни полностью, другие только аббревиатурой (КП КДХП)

Бардак