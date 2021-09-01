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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 вер, 2021 09:47
Re: ПУМБ
подскажите, как можно отправить сообщение в личку? какие-то ограничения
Додано: Чет 02 вер, 2021 09:50
Додано: Чет 02 вер, 2021 10:16
Добрый день! Предлагаем отправить Ваше обращение в личные сообщения на нашу официальную страницу в Facebook
Додано: Чет 02 вер, 2021 11:10
Re: ПУМБ
Data Science на страже закона: как мы автоматизировали финансовый мониторинг в ПУМБ
Додано: Чет 02 вер, 2021 11:34
Т.е. эти все модели с перспективой AI и нейросетью на 16 синапсов ради отетих 1% свиней?
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