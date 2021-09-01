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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3392339333943395

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 848
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
125
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 848
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 09:47

Re: ПУМБ

подскажите, как можно отправить сообщение в личку? какие-то ограничения
Сергей69
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 09:50

  Сергей69 написав:подскажите, как можно отправить сообщение в личку? какие-то ограничения

Більше 10 повідомлень на форумі - зможете писати в ПП.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:16

  Сергей69 написав:подскажите, как можно отправить сообщение в личку? какие-то ограничения

Добрый день! Предлагаем отправить Ваше обращение в личные сообщения на нашу официальную страницу в Facebook https://www.facebook.com/pumbua либо обратиться в колл-центр к нашим коллегам по одному из номеров: +38 044 290 7 290; +38 096 290 7 290; +38 050 290 7 290; +38 093 290 7 290.
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 11:10

Re: ПУМБ

Data Science на страже закона: как мы автоматизировали финансовый мониторинг в ПУМБ

https://dou.ua/forums/topic/34631/
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 11:34

  Ferlakur написав:Data Science на страже закона: как мы автоматизировали финансовый мониторинг в ПУМБ

https://dou.ua/forums/topic/34631/

Решающим фактором при выборе метрик стал дисбаланс классов — НВР-клиенты составляют менее 1% от общего количества записей в наборе данных.

Т.е. эти все модели с перспективой AI и нейросетью на 16 синапсов ради отетих 1% свиней? :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 13:15

  Ferlakur написав:Data Science на страже закона: как мы автоматизировали финансовый мониторинг в ПУМБ

https://dou.ua/forums/topic/34631/

"обналичивание через банкомат денежных средств неизвестного происхождения"
Это как, предварительно деньга была зачислена, но невозможно определить откуда?
Mr V
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 14:09

  Mr V написав:
  Ferlakur написав:Data Science на страже закона: как мы автоматизировали финансовый мониторинг в ПУМБ

https://dou.ua/forums/topic/34631/

"обналичивание через банкомат денежных средств неизвестного происхождения"
Это как, предварительно деньга была зачислена, но невозможно определить откуда?

Например, зашли по р2р, там отправитель не указан, и были сняты через АТМ или кассу.
Обычно после 50К/мес таких обналов уже возбуждается финмон
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 15:02

  ol_zy написав:Выбрал коммуналку (как обычно) и получил:
Додатковий кешбек для вас!

3% для розрахунку у аптеках 💳 кредитною карткою ПУМБ.

пошел сделал тоже самое, но получил свои 2% на коммуналку.
Ромасик
 
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