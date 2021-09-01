ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 вер, 2021 09:47
подскажите, как можно отправить сообщение в личку? какие-то ограничения
Сергей69
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Додано: Чет 02 вер, 2021 09:50
Сергей69 написав:
подскажите, как можно отправить сообщение в личку? какие-то ограничения
Більше 10 повідомлень на форумі - зможете писати в ПП.
З повагою,
Ірина_
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Додано: Чет 02 вер, 2021 10:16
Сергей69 написав:
подскажите, как можно отправить сообщение в личку? какие-то ограничения
Добрый день! Предлагаем отправить Ваше обращение в личные сообщения на нашу официальную страницу в Facebook
https://www.facebook.com/pumbua
либо обратиться в колл-центр к нашим коллегам по одному из номеров: +38 044 290 7 290; +38 096 290 7 290; +38 050 290 7 290; +38 093 290 7 290.
PUMB
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Додано: Чет 02 вер, 2021 11:10
Data Science на страже закона: как мы автоматизировали финансовый мониторинг в ПУМБ
https://dou.ua/forums/topic/34631/
Ferlakur
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Додано: Чет 02 вер, 2021 11:34
Решающим фактором при выборе метрик стал дисбаланс классов — НВР-клиенты составляют менее 1% от общего количества записей в наборе данных.
Т.е. эти все модели с перспективой AI и нейросетью на 16 синапсов ради отетих 1% свиней?
Amethyst
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Додано: Чет 02 вер, 2021 13:15
"обналичивание через банкомат денежных средств неизвестного происхождения"
Это как, предварительно деньга была зачислена, но невозможно определить откуда?
Mr V
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Додано: Чет 02 вер, 2021 14:09
Mr V написав:
"обналичивание через банкомат денежных средств неизвестного происхождения"
Это как, предварительно деньга была зачислена, но невозможно определить откуда?
Например, зашли по р2р, там отправитель не указан, и были сняты через АТМ или кассу.
Обычно после 50К/мес таких обналов уже возбуждается финмон
Amethyst
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Додано: Чет 02 вер, 2021 15:02
ol_zy написав:
Выбрал коммуналку (как обычно) и получил:
Додатковий кешбек для вас!
3% для розрахунку у аптеках 💳 кредитною карткою ПУМБ.
пошел сделал тоже самое, но получил свои 2% на коммуналку.
Ромасик
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