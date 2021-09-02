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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3393339433953396

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 848
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
125
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 848
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:33

  PUMB написав:
  S i m написав:
  joik написав:Форумчане, а кто принимает участие в розыгрыше призов к 30 летию?
Увидел два кода и два раза зарегистрировался, может кто увидел больше?


а что это за розыгрыш, где-то видел рекламу, не могу вспомнить где, а на сайте что-то ничего на поверхности не вижу ?!

Добрый день! С условиями акции Вы можете ознакомиться по ссылке: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A ... 4tFtmwhLYw


Обзвоны участников акции были?
Kevin
 
Повідомлень: 498
З нами з: 24.09.16
Подякував: 23 раз.
Подякували: 37 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 09:24

  Kevin написав:
Обзвоны участников акции были?


Нет, мне не звонили (отправил 3 кода).
jay2004
 
Повідомлень: 2934
З нами з: 19.02.09
Подякував: 84 раз.
Подякували: 349 раз.
 
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  #<1 ... 3393339433953396
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