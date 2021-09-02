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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:33
PUMB написав: S i m написав: joik написав:
Форумчане, а кто принимает участие в розыгрыше призов к 30 летию?
Увидел два кода и два раза зарегистрировался, может кто увидел больше?
а что это за розыгрыш, где-то видел рекламу, не могу вспомнить где, а на сайте что-то ничего на поверхности не вижу ?!
Добрый день! С условиями акции Вы можете ознакомиться по ссылке: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A ... 4tFtmwhLYw
Обзвоны участников акции были?
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Kevin
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Додано: П'ят 03 вер, 2021 09:24
Kevin написав:
Обзвоны участников акции были?
Нет, мне не звонили (отправил 3 кода).
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jay2004
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