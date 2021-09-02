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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3394339533963397>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 848
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
125
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 848
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 08:33

  PUMB написав:
  S i m написав:
  joik написав:Форумчане, а кто принимает участие в розыгрыше призов к 30 летию?
Увидел два кода и два раза зарегистрировался, может кто увидел больше?


а что это за розыгрыш, где-то видел рекламу, не могу вспомнить где, а на сайте что-то ничего на поверхности не вижу ?!

Добрый день! С условиями акции Вы можете ознакомиться по ссылке: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A ... 4tFtmwhLYw


Обзвоны участников акции были?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 09:24

  Kevin написав:
Обзвоны участников акции были?


Нет, мне не звонили (отправил 3 кода).
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:15

а что это за розыгрыш, где-то видел рекламу, не могу вспомнить где, а на сайте что-то ничего на поверхности не вижу ?![/quote]
Добрый день! С условиями акции Вы можете ознакомиться по ссылке: https://l.facebook.com/l.php?

Обзвоны участников акции были?[/quote]

Зарегистрировал 3 кода, но никакой реакции не происходит, не звонили...
joik
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:25

  joik написав:а что это за розыгрыш, где-то видел рекламу, не могу вспомнить где, а на сайте что-то ничего на поверхности не вижу ?!

Добрый день!
Результаты кампании "Святкуємо - даруємо" будут определены 3.09.21 в течении дня и анонсированы на официальном сайте акции по ссылке: https://www.30razom.pumb.ua/gr1hl6out/? ... rTsRCgZ7Z8. Кроме того, победители, получившие призы, получат дополнительный звонок от сотрудников банка. Пожалуйста, следите за обновлениями на сайте акции.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:29

Форумчане, которые юзают кумунальные услуги, кто закидывал на счет по отоплению или водоканала, или електричества больше денег, чем выставленный счет за месяц в комунальном предприятии. Какие риски? Вот думаю, перед отопительным сезоном закинуть на счет теплоенерго (хрущевка) или водоканала сумму на пару тисяч больше, чтобы использовать весь кредитный лимит на Все можу. Если условно до декабря деньги будут лежать на моем личном счету в комунальному предприятии как переплата, возможен такой вариант? Но и кешбек у меня на комунальные 5%. Вроде бы все понятно, но терзают смутные сомнения в недоверии к счетам комунальных предприятий. Раньше всегда жил в комунальный долг на три месяца и потом одним плажем гасился в ноль, а теперь из-за жадности на кешбек думаю прокредитовать комунальные предприятия.....
joik
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 10:35

joik
Делал так во времена жирных кешбеков от ПУМБы. Подводных камней не заметил.
malinin007
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 11:03

  joik написав: Какие риски?



1. Деньги могут уйти не тому поставщику.
2. Деньги могут зачислиться не за ту услугу (на горячую воду вместо тепла)
3. По ходу сезона могут поменять поставщика услуг.
4. ...
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:15

  PUMB написав:
  joik написав:а что это за розыгрыш, где-то видел рекламу, не могу вспомнить где, а на сайте что-то ничего на поверхности не вижу ?!

Добрый день!
Результаты кампании "Святкуємо - даруємо" будут определены 3.09.21 в течении дня и анонсированы на официальном сайте акции по ссылке: https://www.30razom.pumb.ua/gr1hl6out/? ... rTsRCgZ7Z8. Кроме того, победители, получившие призы, получат дополнительный звонок от сотрудников банка. Пожалуйста, следите за обновлениями на сайте акции.

Просмотрел видео аж 2 раза, и никаких кодов там не увидел. В каком месте они должны быть? И куда их потом вносить для регистрации? Никакого окна для этого нет.

Прикольно, что акция оказывается идет еще с 24 августа, а узнал о ней чисто случайно, зайдя сюда. Позавчера был в отделении по делам, так никто ни словом. И баннера тоже нигде нет, что 30 лет банку. Короче сотрудникам банка и его рекламной службе большой привет...
Востаннє редагувалось yuri_m в П'ят 03 вер, 2021 13:23, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:16

  PUMB написав:
  joik написав:а что это за розыгрыш, где-то видел рекламу, не могу вспомнить где, а на сайте что-то ничего на поверхности не вижу ?!

Добрый день!
Результаты кампании "Святкуємо - даруємо" будут определены 3.09.21 в течении дня и анонсированы на официальном сайте акции по ссылке: https://www.30razom.pumb.ua/gr1hl6out/? ... rTsRCgZ7Z8. Кроме того, победители, получившие призы, получат дополнительный звонок от сотрудников банка. Пожалуйста, следите за обновлениями на сайте акции.


Номер при звонке не будет скрыт?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:53

Re: ПУМБ

  Kevin написав:Номер при звонке не будет скрыт?
я например другого опасаюсь,что позволят с того номера который в "спам лист" занесен.🐍у вас блок на скрытые?
Востаннє редагувалось Митяйка в П'ят 03 вер, 2021 13:55, всього редагувалось 1 раз.
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