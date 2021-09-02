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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3394339533963397

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 848
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
125
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 848
Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 13:54

  yuri_m написав:
  PUMB написав:
  joik написав:а что это за розыгрыш, где-то видел рекламу, не могу вспомнить где, а на сайте что-то ничего на поверхности не вижу ?!

Добрый день!
Результаты кампании "Святкуємо - даруємо" будут определены 3.09.21 в течении дня и анонсированы на официальном сайте акции по ссылке: https://www.30razom.pumb.ua/gr1hl6out/? ... rTsRCgZ7Z8. Кроме того, победители, получившие призы, получат дополнительный звонок от сотрудников банка. Пожалуйста, следите за обновлениями на сайте акции.

Просмотрел видео аж 2 раза, и никаких кодов там не увидел. В каком месте они должны быть? И куда их потом вносить для регистрации? Никакого окна для этого нет.

Прикольно, что акция оказывается идет еще с 24 августа, а узнал о ней чисто случайно, зайдя сюда. Позавчера был в отделении по делам, так никто ни словом. И баннера тоже нигде нет, что 30 лет банку. Короче сотрудникам банка и его рекламной службе большой привет...

Добрый день! Хотим обратить Ваше внимание, что согласно условиям акции «Святкуємо - Даруємо» регистрация осуществлялась в период с 24.08.21 по 01.09.21г. В текущий момент регистрация кодов завершена. Коды зашифрованы в видео и доступны каждому при внимательном просмотре. Кроме того, мы всегда стараемся разместить всю информацию о текущих акциях публично и доступно для каждого клиента, по этому своевременно разместили условия акции на наших социальных каналах, в том числе на официальной странице ПУМБ. Оставайтесь с нами и следите за новостями. 
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 2590
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Подякував: 793 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 14:00

  Kevin написав:
  PUMB написав:
  joik написав:а что это за розыгрыш, где-то видел рекламу, не могу вспомнить где, а на сайте что-то ничего на поверхности не вижу ?!

Добрый день!
Результаты кампании "Святкуємо - даруємо" будут определены 3.09.21 в течении дня и анонсированы на официальном сайте акции по ссылке: https://www.30razom.pumb.ua/gr1hl6out/? ... rTsRCgZ7Z8. Кроме того, победители, получившие призы, получат дополнительный звонок от сотрудников банка. Пожалуйста, следите за обновлениями на сайте акции.


Номер при звонке не будет скрыт?

Добрый день! Банк будет осуществлять обзвон победителей с открытых номеров телефонов.
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 2590
З нами з: 19.07.11
Подякував: 793 раз.
Подякували: 164 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 20:11

Прописувати правила, як завжди, не є сильною стороною ЛУМУМБи:
Очікуйте на дзвінок від організатора до 8 вересня 2021 року

якщо представник Організатора здійснить 3 (три) нерезультативні дзвінки Переможцю Акції протягом 5 (п’яти) робочих днів (з 09:00 год. до 18:00 год.) від дати визначення Переможців Акції, право на отримання заохочення автоматично переходить до резервного переможця Акції.

Пропоную вгадати, чи є між 3-м там 8-м вересня 5 робочих днів. Працюють в шабат?
klug
 
Повідомлень: 6058
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 20:13

Re: ПУМБ

  klug написав:Пропоную вгадати, чи є між 3-м там 8-м вересня 5 робочих днів. Працюють в шабат?

Можно не гадать, а посмотреть видео с результатами розыгрыша на сайте (внизу страницы)
ramaz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 20:38

  ramaz написав:
  klug написав:Пропоную вгадати, чи є між 3-м там 8-м вересня 5 робочих днів. Працюють в шабат?

Можно не гадать, а посмотреть видео с результатами розыгрыша на сайте (внизу страницы)

Зрозуміло, можна не чекати :(
klug
 
Повідомлень: 6058
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  #<1 ... 3394339533963397
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