joik написав:

Форумчане, которые юзают кумунальные услуги, кто закидывал на счет по отоплению или водоканала, или електричества больше денег, чем выставленный счет за месяц в комунальном предприятии. Какие риски? Вот думаю, перед отопительным сезоном закинуть на счет теплоенерго (хрущевка) или водоканала сумму на пару тисяч больше, чтобы использовать весь кредитный лимит на Все можу. Если условно до декабря деньги будут лежать на моем личном счету в комунальному предприятии как переплата, возможен такой вариант? Но и кешбек у меня на комунальные 5%. Вроде бы все понятно, но терзают смутные сомнения в недоверии к счетам комунальных предприятий. Раньше всегда жил в комунальный долг на три месяца и потом одним плажем гасился в ноль, а теперь из-за жадности на кешбек думаю прокредитовать комунальные предприятия.....