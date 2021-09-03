joik написав:а что это за розыгрыш, где-то видел рекламу, не могу вспомнить где, а на сайте что-то ничего на поверхности не вижу ?!
Добрый день! Результаты кампании "Святкуємо - даруємо" будут определены 3.09.21 в течении дня и анонсированы на официальном сайте акции по ссылке: https://www.30razom.pumb.ua/gr1hl6out/? ... rTsRCgZ7Z8. Кроме того, победители, получившие призы, получат дополнительный звонок от сотрудников банка. Пожалуйста, следите за обновлениями на сайте акции.
Просмотрел видео аж 2 раза, и никаких кодов там не увидел. В каком месте они должны быть? И куда их потом вносить для регистрации? Никакого окна для этого нет.
Прикольно, что акция оказывается идет еще с 24 августа, а узнал о ней чисто случайно, зайдя сюда. Позавчера был в отделении по делам, так никто ни словом. И баннера тоже нигде нет, что 30 лет банку. Короче сотрудникам банка и его рекламной службе большой привет...
Добрый день! Хотим обратить Ваше внимание, что согласно условиям акции «Святкуємо - Даруємо» регистрация осуществлялась в период с 24.08.21 по 01.09.21г. В текущий момент регистрация кодов завершена. Коды зашифрованы в видео и доступны каждому при внимательном просмотре. Кроме того, мы всегда стараемся разместить всю информацию о текущих акциях публично и доступно для каждого клиента, по этому своевременно разместили условия акции на наших социальных каналах, в том числе на официальной странице ПУМБ. Оставайтесь с нами и следите за новостями.
joik написав:а что это за розыгрыш, где-то видел рекламу, не могу вспомнить где, а на сайте что-то ничего на поверхности не вижу ?!
Добрый день! Результаты кампании "Святкуємо - даруємо" будут определены 3.09.21 в течении дня и анонсированы на официальном сайте акции по ссылке: https://www.30razom.pumb.ua/gr1hl6out/? ... rTsRCgZ7Z8. Кроме того, победители, получившие призы, получат дополнительный звонок от сотрудников банка. Пожалуйста, следите за обновлениями на сайте акции.
Номер при звонке не будет скрыт?
Добрый день! Банк будет осуществлять обзвон победителей с открытых номеров телефонов.
Прописувати правила, як завжди, не є сильною стороною ЛУМУМБи:
Очікуйте на дзвінок від організатора до 8 вересня 2021 року
якщо представник Організатора здійснить 3 (три) нерезультативні дзвінки Переможцю Акції протягом 5 (п’яти) робочих днів (з 09:00 год. до 18:00 год.) від дати визначення Переможців Акції, право на отримання заохочення автоматично переходить до резервного переможця Акції.
Пропоную вгадати, чи є між 3-м там 8-м вересня 5 робочих днів. Працюють в шабат?
joik написав:Форумчане, которые юзают кумунальные услуги, кто закидывал на счет по отоплению или водоканала, или електричества больше денег, чем выставленный счет за месяц в комунальном предприятии. Какие риски? Вот думаю, перед отопительным сезоном закинуть на счет теплоенерго (хрущевка) или водоканала сумму на пару тисяч больше, чтобы использовать весь кредитный лимит на Все можу. Если условно до декабря деньги будут лежать на моем личном счету в комунальному предприятии как переплата, возможен такой вариант? Но и кешбек у меня на комунальные 5%. Вроде бы все понятно, но терзают смутные сомнения в недоверии к счетам комунальных предприятий. Раньше всегда жил в комунальный долг на три месяца и потом одним плажем гасился в ноль, а теперь из-за жадности на кешбек думаю прокредитовать комунальные предприятия.....
Делал так несколько лет назад.В итоге как раз по отоплению и горячей воде получилось проспонсировал ахметова на пару тысяч.Выводы сделал, теперь плачУ раз в год и не наперед.
joik написав:Форумчане, которые юзают кумунальные услуги, кто закидывал на счет по отоплению или водоканала, или електричества больше денег, чем выставленный счет за месяц в комунальном предприятии. Какие риски? Вот думаю, перед отопительным сезоном закинуть на счет теплоенерго (хрущевка) или водоканала сумму на пару тисяч больше, чтобы использовать весь кредитный лимит на Все можу. Если условно до декабря деньги будут лежать на моем личном счету в комунальному предприятии как переплата, возможен такой вариант? Но и кешбек у меня на комунальные 5%. Вроде бы все понятно, но терзают смутные сомнения в недоверии к счетам комунальных предприятий. Раньше всегда жил в комунальный долг на три месяца и потом одним плажем гасился в ноль, а теперь из-за жадности на кешбек думаю прокредитовать комунальные предприятия.....
На пару месяцев максимум, если никакие тучи над поставляющими организациями не сгущаются. Дальше - рискованно. А так - без проблем.