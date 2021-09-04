Додано: Нед 05 вер, 2021 10:24

Pumb что за бред вы пишете? Как пониженный кэшбек может соответсвовать интересам клиента или обеспечивать ему максимальные комфортные условия? Я понимаю что так написано в вашей методичке, но если вы не бот а человек то хоть немного могли включать мозг или что там у вас в черепной коробке. Ведь цитируя бред на финансовом форуме вы лишь расписываетесь в собственной не способности вести диалог с людьми которые понимают что за чушь вы несете. Пишите правду - банк заинтересован в клиенте но заинтересован чтобы клиент пользовался сервисами банка и банк при этом получал максимально возможный доход. Именно для этого нужен клиент и именно для его привлечения банк готов предлагать небольшие плюшки (коим среди прочего есть кэшбек). Но при любом удобном случае банк будет плюшки уменьшать или вовсе забирать. Именно на это - постепенное уменьшение плюшек нацелена специально разрабатываемая вами математическая модель, цель которой спрогнозировать продолжение пользования клиентом сервисами банка при снижении плюшек, не так ли?