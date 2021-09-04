Joshua написав:Всем привет! Что вообще за логика у ПУМбы? Не платишь комуналку, снимаешь нал, оплачиваешь продукты - фиг тебе на следующий месяц норм кешбек по комуналке. За то на второй карте навалили на всё, при том что была оплата ком услуг и всё. Какой смысл теперь оплачивать с карты жены растущую к зиме комунлку?
Добрый день! Предложения для участников кешбэка определялись с использованием модели автоматического алгоритма на основе многих факторов, в том числе - истории использования клиентом продуктами банка. Мы стараемся оптимизировать алгоритм и предложить каждому максимально комфортные условия, поэтому рекомендуем клиентам пользоваться кешбэком для того, чтобы мы могли использовать этот опыт для усовершенствования системы и формировать варианты, наиболее соответствующие Вашим интересам, в дальнейшем.
Pumb что за бред вы пишете? Как пониженный кэшбек может соответсвовать интересам клиента или обеспечивать ему максимальные комфортные условия? Я понимаю что так написано в вашей методичке, но если вы не бот а человек то хоть немного могли включать мозг или что там у вас в черепной коробке. Ведь цитируя бред на финансовом форуме вы лишь расписываетесь в собственной не способности вести диалог с людьми которые понимают что за чушь вы несете . Пишите правду - банк заинтересован в клиенте но заинтересован чтобы клиент пользовался сервисами банка и банк при этом получал максимально возможный доход. Именно для этого нужен клиент и именно для его привлечения банк готов предлагать небольшие плюшки (коим среди прочего есть кэшбек). Но при любом удобном случае банк будет плюшки уменьшать или вовсе забирать. Именно на это - постепенное уменьшение плюшек нацелена специально разрабатываемая вами математическая модель, цель которой спрогнозировать продолжение пользования клиентом сервисами банка при снижении плюшек, не так ли?
Flamingo Желаем обратить внимание, что банк заинтересован в удовлетворении интересов и сохранении лояльности существующих клиентов. Именно в связи с этим мы предлагаем разные варианты кешбэка, принимаем обратную связь и на основании полученных данных оптимизируем алгоритм таким образом, чтобы удовлетворить потребности каждого отдельного клиента в зависимости от приоритетных категорий покупок и частоты их совершения. Таким образом, активность каждого клиента важна для нас и учитывается в процессе обучения системы.
Flamingo написав:Pumb что за бред вы пишете? Как пониженный кэшбек может соответсвовать интересам клиента или обеспечивать ему максимальные комфортные условия? Я понимаю что так написано в вашей методичке, но если вы не бот а человек то хоть немного могли включать мозг или что там у вас в черепной коробке. Ведь цитируя бред на финансовом форуме вы лишь расписываетесь в собственной не способности вести диалог с людьми которые понимают что за чушь вы несете . Пишите правду - банк заинтересован в клиенте но заинтересован чтобы клиент пользовался сервисами банка и банк при этом получал максимально возможный доход. Именно для этого нужен клиент и именно для его привлечения банк готов предлагать небольшие плюшки (коим среди прочего есть кэшбек). Но при любом удобном случае банк будет плюшки уменьшать или вовсе забирать. Именно на это - постепенное уменьшение плюшек нацелена специально разрабатываемая вами математическая модель, цель которой спрогнозировать продолжение пользования клиентом сервисами банка при снижении плюшек, не так ли?
зачем наезжать того, кто не сможет Вам ответить??? придерживайтесь вежливого стиля общения.
у себя на работе тоже все для клиента? счаз - я думаю принцип ободрать клиента как липку
дают бесплатные плюшки - и начинается - плюшек мало, плюшки не такие, давай еще больше плюшек. совок. и это финансовый форум.
Так - ладно пойдем длинным путем. Дайте пожалуйста ответ как человек (а не бот) на простой вопрос - как снижение процентов кэшбека, которое ваша система применила по ряду клиентов в августе и сентябре в сравнении с июлем способствует максимальному удовлетворению потребностей этих клиентов? И разве не было данное действие совершено исключительно в интересах банка?
Shaman написав:зачем наезжать того, кто не сможет Вам ответить??? придерживайтесь вежливого стиля общения.
у себя на работе тоже все для клиента? счаз - я думаю принцип ободрать клиента как липку
дают бесплатные плюшки - и начинается - плюшек мало, плюшки не такие, давай еще больше плюшек. совок. и это финансовый форум.
Пишу, что думаюти что задевает. Если вижу что пишут бред из методички - пишу что это бред из методички в надежде что следующий раз это не будут нести на финансовый форум. При этом лично мне не важна причина из-за чего написан бред (снижение плющек). На саму причину я голосую ногами. Как-то так
юзеры понимают, что если вдруг они не успевают полностью закрыть кредит к 30 сентября (кто юзал бесплатный кеш), то все равно надо перекрутить сумму, которая указана в Платеж льготного периода? а то будет больно