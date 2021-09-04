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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 вер, 2021 18:26
PUMB, без карти в касі банки з рахунку під Всекарта євро віддають без комісії?
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Додано: Нед 05 вер, 2021 20:55
M-Audio написав: Shaman написав:
кстати, на всяк случай
юзеры понимают, что если вдруг они не успевают полностью закрыть кредит к 30 сентября (кто юзал бесплатный кеш), то все равно надо перекрутить сумму, которая указана в Платеж льготного периода? а то будет больно
Аж интересно, это к кому сейчас был этот вопрос? К тому же, содержащий внутри себя не вполне корректное утверждение.
не вопрос, а замечание
тем, кому может понадобится;)
в чем некорректность?
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Додано: Нед 05 вер, 2021 21:09
Квесторе_поверніться написав:PUMB
, без карти в касі банки з рахунку під Всекарта євро віддають без комісії?
З комісією, згідно тарифів. Пластик випускається за 2 хв.
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