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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3396339733983399

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 848
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
125
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
236
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 848
Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 18:26

PUMB, без карти в касі банки з рахунку під Всекарта євро віддають без комісії?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 20:55

  M-Audio написав:
  Shaman написав:кстати, на всяк случай

юзеры понимают, что если вдруг они не успевают полностью закрыть кредит к 30 сентября (кто юзал бесплатный кеш), то все равно надо перекрутить сумму, которая указана в Платеж льготного периода? а то будет больно :D

Аж интересно, это к кому сейчас был этот вопрос? К тому же, содержащий внутри себя не вполне корректное утверждение.

не вопрос, а замечание

тем, кому может понадобится;)

в чем некорректность?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 вер, 2021 21:09

  Квесторе_поверніться написав:PUMB, без карти в касі банки з рахунку під Всекарта євро віддають без комісії?

З комісією, згідно тарифів. Пластик випускається за 2 хв.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 10:39

Re: ПУМБ

  Shaman написав:перекрутить

"перекрутить" то можно, но так красиво, как раньше, уже не получится.
malinin007
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 14:39

  Shaman написав:
  M-Audio написав:
  Shaman написав:кстати, на всяк случай

юзеры понимают, что если вдруг они не успевают полностью закрыть кредит к 30 сентября (кто юзал бесплатный кеш), то все равно надо перекрутить сумму, которая указана в Платеж льготного периода? а то будет больно :D

Аж интересно, это к кому сейчас был этот вопрос? К тому же, содержащий внутри себя не вполне корректное утверждение.

не вопрос, а замечание

тем, кому может понадобится;)

в чем некорректность?


В том, что это утверждение противопоставляет понятия "закрыть кредит" и "перекрутить сумму, указанную в платеже". В то время как это два частных случая одного и того же процесса, причем одно совершенно не исключает другое.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 20:05

  M-Audio написав:
  M-Audio написав:
  Shaman написав:кстати, на всяк случай

юзеры понимают, что если вдруг они не успевают полностью закрыть кредит к 30 сентября (кто юзал бесплатный кеш), то все равно надо перекрутить сумму, которая указана в Платеж льготного периода? а то будет больно :D

Аж интересно, это к кому сейчас был этот вопрос? К тому же, содержащий внутри себя не вполне корректное утверждение.

...
В том, что это утверждение противопоставляет понятия "закрыть кредит" и "перекрутить сумму, указанную в платеже". В то время как это два частных случая одного и того же процесса, причем одно совершенно не исключает другое.

в данном случае таки да - противопоставление - для тех, кто бесплатно снимал или переводил деньги.

если Вы закрываете кредит, то все ок.
если перекредитовываете, т.е. гасите и снимаете деньги, то он становится уже платным под высокий %.
он станет платным и без перекредитовки, НО тогда думаю доначислят % и за август-сентябрь

как-то так
Shaman
 
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  #<1 ... 3396339733983399
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