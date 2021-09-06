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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 вер, 2021 18:26
PUMB, без карти в касі банки з рахунку під Всекарта євро віддають без комісії?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 05 вер, 2021 20:55
M-Audio написав: Shaman написав:
кстати, на всяк случай
юзеры понимают, что если вдруг они не успевают полностью закрыть кредит к 30 сентября (кто юзал бесплатный кеш), то все равно надо перекрутить сумму, которая указана в Платеж льготного периода? а то будет больно
Аж интересно, это к кому сейчас был этот вопрос? К тому же, содержащий внутри себя не вполне корректное утверждение.
не вопрос, а замечание
тем, кому может понадобится;)
в чем некорректность?
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Shaman
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Додано: Нед 05 вер, 2021 21:09
Квесторе_поверніться написав:PUMB
, без карти в касі банки з рахунку під Всекарта євро віддають без комісії?
З комісією, згідно тарифів. Пластик випускається за 2 хв.
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klug
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Додано: Пон 06 вер, 2021 10:39
Shaman написав:
перекрутить
"перекрутить" то можно, но так красиво, как раньше, уже не получится.
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malinin007
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Додано: Пон 06 вер, 2021 14:39
Shaman написав: M-Audio написав: Shaman написав:
кстати, на всяк случай
юзеры понимают, что если вдруг они не успевают полностью закрыть кредит к 30 сентября (кто юзал бесплатный кеш), то все равно надо перекрутить сумму, которая указана в Платеж льготного периода? а то будет больно
Аж интересно, это к кому сейчас был этот вопрос? К тому же, содержащий внутри себя не вполне корректное утверждение.
не вопрос, а замечание
тем, кому может понадобится;)
в чем некорректность?
В том, что это утверждение противопоставляет понятия "закрыть кредит" и "перекрутить сумму, указанную в платеже". В то время как это два частных случая одного и того же процесса, причем одно совершенно не исключает другое.
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M-Audio
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Додано: Пон 06 вер, 2021 20:05
M-Audio написав: M-Audio написав: Shaman написав:
кстати, на всяк случай
юзеры понимают, что если вдруг они не успевают полностью закрыть кредит к 30 сентября (кто юзал бесплатный кеш), то все равно надо перекрутить сумму, которая указана в Платеж льготного периода? а то будет больно
Аж интересно, это к кому сейчас был этот вопрос? К тому же, содержащий внутри себя не вполне корректное утверждение.
...
В том, что это утверждение противопоставляет понятия "закрыть кредит" и "перекрутить сумму, указанную в платеже". В то время как это два частных случая одного и того же процесса, причем одно совершенно не исключает другое.
в данном случае таки да - противопоставление - для тех, кто бесплатно снимал или переводил деньги.
если Вы закрываете кредит, то все ок.
если перекредитовываете, т.е. гасите и снимаете деньги, то он становится уже платным под высокий %.
он станет платным и без перекредитовки, НО тогда думаю доначислят % и за август-сентябрь
как-то так
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Shaman
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Додано: Вів 07 вер, 2021 15:19
ПУМБ сегодня у всех "химичит" с курсом списания долларовых платежей с гривневой карты?
На сайте заявлен коммерческий курс 26,85. Сейчас прошли 2 списания. Одно по курсу 27,02, другое - 27,00.
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Blister
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Додано: Вів 07 вер, 2021 16:06
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klug
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Додано: Вів 07 вер, 2021 16:41
Blister написав:
ПУМБ сегодня у всех "химичит" с курсом списания долларовых платежей с гривневой карты?
На сайте заявлен коммерческий курс 26,85. Сейчас прошли 2 списания. Одно по курсу 27,02, другое - 27,00.
Добрый день! Будем рады помочь Вам разобраться детальнее, для этого нам нужно идентифицировать Вас как клиента. Отправьте нам, пожалуйста, в личные сообщения Ваш ФИО, ИНН, приблизительную дату, время и суму транзакции, мы обязательно проверим корректность используемого курса.
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PUMB
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