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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3398339934003401

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 849
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
125
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 849
Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 13:57

Пумба кишмиш закинула на карту ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 15:09

Re: ПУМБ

Кредлимит выведен до конца сентября. Сегодняшний кишмиш в сумме "Х" (по глупости) тоже только что вывел на другой банк. Понимаю, что попал на комис. Какие-то телодвижения можно сделать, чтобы уменьшить комиссию?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 15:11

  Golf_streem написав:Кредлимит выведен до конца сентября. Сегодняшний кишмиш в сумме "Х" (по глупости) тоже только что вывел на другой банк. Понимаю, что попал на комис. Какие-то телодвижения можно сделать, чтобы уменьшить комиссию?

Больше не выводить с кредитки
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 15:29

  Flamingo написав:Пумба кишмиш закинула на карту ;)


Тоже получил по комунальным платежам, уже за август на личные счета комунальных предприятий закидываю больше денег нежели выставленный счет и кешбек 5% и запас на отопительный сезон будет. Пока ПУМБ по комунальным кешбекам лидер на рынке.
joik
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 16:21

joik укрсиб лидер 5 или 10% чистыми :)
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 16:31

  omb написав:joik укрсиб лидер 5 или 10% чистыми :)

Ну это в случае если нечем "занять" все имеющиеся учетки Пумба и Сибаса. К примеру я в этом месяце по совету умного человека ;) буду комуналь платить сервисом дающим кишмыш 3% за оплату их виртуалкой. А все карты сибаса с пумбой уже использованы по "марусин поясок" ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 16:47

Flamingo ну не все ж умеют использовать по поясок.. я вон тоже плачу пумбой :)
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 14:02

  Flamingo написав:
  omb написав:joik укрсиб лидер 5 или 10% чистыми :)

Ну это в случае если нечем "занять" все имеющиеся учетки Пумба и Сибаса. К примеру я в этом месяце по совету умного человека ;) буду комуналь платить сервисом дающим кишмыш 3% за оплату их виртуалкой. А все карты сибаса с пумбой уже использованы по "марусин поясок" ;)

Шановний, Ви так вихваляєтеся своїм вмінням користування кешбечок, начебто Вам аж кортить ним поділитися з нами ))

То вже й порадуйте свою душу, напишіть, як Ви це робите, хоча б у ПП. Певен, що тут достатньо бажаючих зазирнути під спідничку, над якою той "поясок"...
kreuz
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