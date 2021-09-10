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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 вер, 2021 15:09
Re: ПУМБ
Кредлимит выведен до конца сентября. Сегодняшний кишмиш в сумме "Х" (по глупости) тоже только что вывел на другой банк. Понимаю, что попал на комис. Какие-то телодвижения можно сделать, чтобы уменьшить комиссию?
Додано: П'ят 10 вер, 2021 15:11
Додано: П'ят 10 вер, 2021 15:29
Додано: П'ят 10 вер, 2021 16:31
Ну это в случае если нечем "занять" все имеющиеся учетки Пумба и Сибаса. К примеру я в этом месяце по совету умного человека буду комуналь платить сервисом дающим кишмыш 3% за оплату их виртуалкой. А все карты сибаса с пумбой уже использованы по "марусин поясок"
Додано: П'ят 10 вер, 2021 16:47
Flamingo ну не все ж умеют использовать по поясок.. я вон тоже плачу пумбой
Додано: Суб 11 вер, 2021 14:02
Шановний, Ви так вихваляєтеся своїм вмінням користування кешбечок, начебто Вам аж кортить ним поділитися з нами ))
То вже й порадуйте свою душу, напишіть, як Ви це робите, хоча б у ПП. Певен, що тут достатньо бажаючих зазирнути під спідничку, над якою той "поясок"...
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