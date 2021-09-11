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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3399340034013402 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.2 5 849 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 23% 196 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 94 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 125 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 237 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 197 Всього голосів : 849 Додано: Нед 12 вер, 2021 08:47 kreuz "буду комуналь платить сервисом дающим кишмыш 3% за оплату их виртуалкой" - скоріш за все, на увазі мається сервіс оплати віртуальною карткою EasyPay, саме в неї є кешбек за оплату комуналки 3%, є й інші кешбеки, якими я користуюсь. Там єдина незручність, якщо її, звісно, можна так назвати, полягає в тому, що для поповнення віртуальної картки без комісії потрібно поповнювати її не менш, як на 500 грн. ) yarovets Повідомлень: 17 З нами з: 08.02.21 Подякував: 5 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 вер, 2021 12:43 Re: ПУМБ Заказывал товар на леруа мерлен, по которому прошел возврат - смотрю выписку и ощущение что вместо списание/зачисление - просто удалили списание, подскажите - типичное поведение пумба? как то не удобно выписку читать gonzo Повідомлень: 226 З нами з: 05.01.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 12 вер, 2021 13:46 gonzo написав: Заказывал товар на леруа мерлен, по которому прошел возврат - смотрю выписку и ощущение что вместо списание/зачисление - просто удалили списание, подскажите - типичное поведение пумба? как то не удобно выписку читать Заказывал товар на леруа мерлен, по которому прошел возврат - смотрю выписку и ощущение что вместо списание/зачисление - просто удалили списание, подскажите - типичное поведение пумба? как то не удобно выписку читать

Все зависит от того на каком вы этапе делали возврат. Если было реальное списание с проведением суммы по картсчету - то возврат будет тоже отдельной суммой с проведением по счету, видимой в выписке. Если же возврат вы оформили на стадии блокировки суммы со стороны Леруа и после оформления возврата они просто сделали разблокировку - то этой суммы в выписке не будет потому как технически деньги с вас так и не списали а значит и не возвращали Все зависит от того на каком вы этапе делали возврат. Если было реальное списание с проведением суммы по картсчету - то возврат будет тоже отдельной суммой с проведением по счету, видимой в выписке. Если же возврат вы оформили на стадии блокировки суммы со стороны Леруа и после оформления возврата они просто сделали разблокировку - то этой суммы в выписке не будет потому как технически деньги с вас так и не списали а значит и не возвращали Flamingo 1

Повідомлень: 6881 З нами з: 20.03.15 Подякував: 108 раз. Подякували: 1878 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3399340034013402 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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