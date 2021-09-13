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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3399340034013402

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 850
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 850
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 08:47

kreuz "буду комуналь платить сервисом дающим кишмыш 3% за оплату их виртуалкой" - скоріш за все, на увазі мається сервіс оплати віртуальною карткою EasyPay, саме в неї є кешбек за оплату комуналки 3%, є й інші кешбеки, якими я користуюсь. Там єдина незручність, якщо її, звісно, можна так назвати, полягає в тому, що для поповнення віртуальної картки без комісії потрібно поповнювати її не менш, як на 500 грн. )
yarovets
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 12:43

Re: ПУМБ

Заказывал товар на леруа мерлен, по которому прошел возврат - смотрю выписку и ощущение что вместо списание/зачисление - просто удалили списание, подскажите - типичное поведение пумба? как то не удобно выписку читать
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 13:46

  gonzo написав:Заказывал товар на леруа мерлен, по которому прошел возврат - смотрю выписку и ощущение что вместо списание/зачисление - просто удалили списание, подскажите - типичное поведение пумба? как то не удобно выписку читать

Все зависит от того на каком вы этапе делали возврат. Если было реальное списание с проведением суммы по картсчету - то возврат будет тоже отдельной суммой с проведением по счету, видимой в выписке. Если же возврат вы оформили на стадии блокировки суммы со стороны Леруа и после оформления возврата они просто сделали разблокировку - то этой суммы в выписке не будет потому как технически деньги с вас так и не списали а значит и не возвращали
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 17:12

прошу уточнити: на гілці ніби було нещодавно про неможливість додати у додатку нову картку іншого банку ? стара монька висить і з неї глюкавої поповнюю наявні карти ТАСі, хотів закинути ще одну.
Чи після успішного поповнення ззовні за номером карти вона автоматом залишиться для вибору ?
Дякую усім наперед!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 17:44

  stas_rst написав:прошу уточнити: на гілці ніби було нещодавно про неможливість додати у додатку нову картку іншого банку ? стара монька висить і з неї глюкавої поповнюю наявні карти ТАСі, хотів закинути ще одну.
Чи після успішного поповнення ззовні за номером карти вона автоматом залишиться для вибору ?
Дякую усім наперед!

Не залишиться. Нові картки зараз не додаються. Можна створити шаблон, якщо треба буде періодично тягнути з цієї картки на ПУМБ.
velvet
 
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  #<1 ... 3399340034013402
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