ну какая может быть конкретика с единичного случая, советы все те же - держать номер отдельно от приложения,
гуглить по
S.O.V.A. - A new Android Banking trojan
думаю тут принципы те же
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 вер, 2021 14:36
ну какая может быть конкретика с единичного случая, советы все те же - держать номер отдельно от приложения,
гуглить по
S.O.V.A. - A new Android Banking trojan
думаю тут принципы те же
|