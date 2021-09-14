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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3400340134023403

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 850
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 850
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 14:36

  klug написав:
  cohan написав:есть что-то мутное по банкам пользующимся их расчетным центром

Є щось мутне у коментах без конкретики.


ну какая может быть конкретика с единичного случая, советы все те же - держать номер отдельно от приложения,
гуглить по
S.O.V.A. - A new Android Banking trojan
думаю тут принципы те же
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:41

Re: ПУМБ

Вітаю. Треба фонд переправити з Пумба в Тас. Р2Р з Всекарти Пумба на В5 Таса буде правильно, без коміса та траблов? Чи таки краще ногами? Спс
valya
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 18:21

valya
Ліміт р2р за межі ПУМбу більше 100кгрн на добу можливий лише за заявою через відділення. Щодо прийому в ТАСі не підкажу, бо не його клієнт...
kreuz
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 19:42

kreuz
Дякую. Вивчення лімітів дало розуміння перемоги ніг. Нажаль, поки не дбають про ризики безпеки, здоров'я та просто часу.
valya
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