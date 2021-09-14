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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 вер, 2021 14:36
klug написав: cohan написав:
есть что-то мутное по банкам пользующимся их расчетным центром
Є щось мутне у коментах без конкретики.
ну какая может быть конкретика с единичного случая, советы все те же - держать номер отдельно от приложения,
гуглить по
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думаю тут принципы те же
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cohan
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Додано: Вів 14 вер, 2021 16:41
Вітаю. Треба фонд переправити з Пумба в Тас. Р2Р з Всекарти Пумба на В5 Таса буде правильно, без коміса та траблов? Чи таки краще ногами? Спс
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valya
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Додано: Вів 14 вер, 2021 18:21
valya
Ліміт р2р за межі ПУМбу більше 100кгрн на добу можливий лише за заявою через відділення. Щодо прийому в ТАСі не підкажу, бо не його клієнт...
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kreuz
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Додано: Вів 14 вер, 2021 19:42
kreuz
Дякую. Вивчення лімітів дало розуміння перемоги ніг. Нажаль, поки не дбають про ризики безпеки, здоров'я та просто часу.
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valya
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Додано: Вів 14 вер, 2021 22:45
cohan написав: klug написав: cohan написав:
есть что-то мутное по банкам пользующимся их расчетным центром
Є щось мутне у коментах без конкретики.
ну какая может быть конкретика с единичного случая, советы все те же - держать номер отдельно от приложения,
гуглить по
S.O.V.A. - A new Android Banking trojan
думаю тут принципы те же
ОК, погуглив крім застосунків з інших країн і ПУМБи ця біда шукає ще: UKRSIB online, Alfa-Mobile Ukraine, Raiffeisen Online Ukraine, OTP Smart, Pivdenny MyBank. Це всі, хто користується розрахунковими центрами ПУМБи? Яке взагалі троян на телефончик має відношення до роботи розрахункових центрів? У відповідь пропонує гуглити "логічний зв'язок".
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klug
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Додано: Вів 14 вер, 2021 23:29
velvet написав: stas_rst написав:
прошу уточнити: на гілці ніби було нещодавно про неможливість додати у додатку нову картку іншого банку ? стара монька висить і з неї глюкавої поповнюю наявні карти ТАСі, хотів закинути ще одну.
Чи після успішного поповнення ззовні за номером карти вона автоматом залишиться для вибору ?
Дякую усім наперед!
Не залишиться. Нові картки зараз не додаються. Можна створити шаблон, якщо треба буде періодично тягнути з цієї картки на ПУМБ.
Хто знає чи є ще додатки банків (крім примат24) куди можна прив'язати чужу картку?
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nickvlk1
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Додано: Сер 15 вер, 2021 04:43
nickvlk1 написав:
Хто знає чи є ще додатки банків (крім примат24) куди можна прив'язати чужу картку?
Абанк, Форвард, Таскомбанк, Ощадбанк, Укрсиббанк, Моно (Универсал), Todobank (Мегабанк), Банк Власний Рахунок (Восток)
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vollena71
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Додано: Сер 15 вер, 2021 06:13
nickvlk1 написав:
Хто знає чи є ще додатки банків (крім примат24) куди можна прив'язати чужу картку?
Головне питання - з якою метою? Більшість просто дозволяє зберегти реквізити, щоб щоразу їх не вводити. ТАС2Ю ж, наприклад, дозволяє повноцінно проводити оплати у межах сервісу, подібно до того, як це робить некст прихвата.
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klug
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Додано: Сер 15 вер, 2021 06:34
klug написав:
дозволяє повноцінно проводити оплати у межах сервісу
Ну тада это Портмоне, Изипей, Айпей, ПейХаб и еще куча всяких пэев
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Amethyst
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