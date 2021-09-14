ну какая может быть конкретика с единичного случая, советы все те же - держать номер отдельно от приложения,
гуглить по
S.O.V.A. - A new Android Banking trojan
думаю тут принципы те же
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 вер, 2021 14:36
ну какая может быть конкретика с единичного случая, советы все те же - держать номер отдельно от приложения,
гуглить по
S.O.V.A. - A new Android Banking trojan
думаю тут принципы те же
Додано: Вів 14 вер, 2021 16:41
Re: ПУМБ
Вітаю. Треба фонд переправити з Пумба в Тас. Р2Р з Всекарти Пумба на В5 Таса буде правильно, без коміса та траблов? Чи таки краще ногами? Спс
Додано: Вів 14 вер, 2021 18:21
valya
Ліміт р2р за межі ПУМбу більше 100кгрн на добу можливий лише за заявою через відділення. Щодо прийому в ТАСі не підкажу, бо не його клієнт...
Додано: Вів 14 вер, 2021 19:42
kreuz
Дякую. Вивчення лімітів дало розуміння перемоги ніг. Нажаль, поки не дбають про ризики безпеки, здоров'я та просто часу.
Додано: Вів 14 вер, 2021 22:45
ОК, погуглив крім застосунків з інших країн і ПУМБи ця біда шукає ще: UKRSIB online, Alfa-Mobile Ukraine, Raiffeisen Online Ukraine, OTP Smart, Pivdenny MyBank. Це всі, хто користується розрахунковими центрами ПУМБи? Яке взагалі троян на телефончик має відношення до роботи розрахункових центрів? У відповідь пропонує гуглити "логічний зв'язок".
Додано: Вів 14 вер, 2021 23:29
Хто знає чи є ще додатки банків (крім примат24) куди можна прив'язати чужу картку?
Додано: Сер 15 вер, 2021 04:43
Додано: Сер 15 вер, 2021 06:13
Головне питання - з якою метою? Більшість просто дозволяє зберегти реквізити, щоб щоразу їх не вводити. ТАС2Ю ж, наприклад, дозволяє повноцінно проводити оплати у межах сервісу, подібно до того, як це робить некст прихвата.
Додано: Сер 15 вер, 2021 06:34
Re: ПУМБ
Додано: Сер 15 вер, 2021 08:57
мае таке, что приходит 3ds код по карте которая на полке только и лежит
я не знаю, что это за утечка или дырка или хз что, есть только факт: 1) карта на полке 2) центр может и не пумба, но мулька с выставлением лимитов в долларах
в общем - телефон отдельно от додатка (с)
ну или дорого, зато уверенно что этого быть не могло (с)
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