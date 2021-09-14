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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3400340134023403

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 850
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 850
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 14:36

  klug написав:
  cohan написав:есть что-то мутное по банкам пользующимся их расчетным центром

Є щось мутне у коментах без конкретики.


ну какая может быть конкретика с единичного случая, советы все те же - держать номер отдельно от приложения,
гуглить по
S.O.V.A. - A new Android Banking trojan
думаю тут принципы те же
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:41

Re: ПУМБ

Вітаю. Треба фонд переправити з Пумба в Тас. Р2Р з Всекарти Пумба на В5 Таса буде правильно, без коміса та траблов? Чи таки краще ногами? Спс
valya
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 18:21

valya
Ліміт р2р за межі ПУМбу більше 100кгрн на добу можливий лише за заявою через відділення. Щодо прийому в ТАСі не підкажу, бо не його клієнт...
kreuz
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 19:42

kreuz
Дякую. Вивчення лімітів дало розуміння перемоги ніг. Нажаль, поки не дбають про ризики безпеки, здоров'я та просто часу.
valya
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 22:45

  cohan написав:
  klug написав:
  cohan написав:есть что-то мутное по банкам пользующимся их расчетным центром

Є щось мутне у коментах без конкретики.


ну какая может быть конкретика с единичного случая, советы все те же - держать номер отдельно от приложения,
гуглить по
S.O.V.A. - A new Android Banking trojan
думаю тут принципы те же

ОК, погуглив крім застосунків з інших країн і ПУМБи ця біда шукає ще: UKRSIB online, Alfa-Mobile Ukraine, Raiffeisen Online Ukraine, OTP Smart, Pivdenny MyBank. Це всі, хто користується розрахунковими центрами ПУМБи? Яке взагалі троян на телефончик має відношення до роботи розрахункових центрів? У відповідь пропонує гуглити "логічний зв'язок".
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 23:29

  velvet написав:
  stas_rst написав:прошу уточнити: на гілці ніби було нещодавно про неможливість додати у додатку нову картку іншого банку ? стара монька висить і з неї глюкавої поповнюю наявні карти ТАСі, хотів закинути ще одну.
Чи після успішного поповнення ззовні за номером карти вона автоматом залишиться для вибору ?
Дякую усім наперед!

Не залишиться. Нові картки зараз не додаються. Можна створити шаблон, якщо треба буде періодично тягнути з цієї картки на ПУМБ.


Хто знає чи є ще додатки банків (крім примат24) куди можна прив'язати чужу картку?
nickvlk1
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 04:43

  nickvlk1 написав:Хто знає чи є ще додатки банків (крім примат24) куди можна прив'язати чужу картку?

Абанк, Форвард, Таскомбанк, Ощадбанк, Укрсиббанк, Моно (Универсал), Todobank (Мегабанк), Банк Власний Рахунок (Восток)
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 06:13

  nickvlk1 написав:Хто знає чи є ще додатки банків (крім примат24) куди можна прив'язати чужу картку?

Головне питання - з якою метою? Більшість просто дозволяє зберегти реквізити, щоб щоразу їх не вводити. ТАС2Ю ж, наприклад, дозволяє повноцінно проводити оплати у межах сервісу, подібно до того, як це робить некст прихвата.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 06:34

Re: ПУМБ

  klug написав:дозволяє повноцінно проводити оплати у межах сервісу

Ну тада это Портмоне, Изипей, Айпей, ПейХаб и еще куча всяких пэев
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 08:57

  klug написав:
  cohan написав:
ну какая может быть конкретика с единичного случая, советы все те же - держать номер отдельно от приложения,
гуглить по
S.O.V.A. - A new Android Banking trojan
думаю тут принципы те же

Яке взагалі троян на телефончик має відношення до роботи розрахункових центрів?


мае таке, что приходит 3ds код по карте которая на полке только и лежит
я не знаю, что это за утечка или дырка или хз что, есть только факт: 1) карта на полке 2) центр может и не пумба, но мулька с выставлением лимитов в долларах

в общем - телефон отдельно от додатка (с)
ну или дорого, зато уверенно что этого быть не могло (с) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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