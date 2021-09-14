|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 вер, 2021 10:51
Мизантрóп написав: Joshua написав:
Всем привет!
Что вообще за логика у ПУМбы?
Не платишь комуналку, снимаешь нал, оплачиваешь продукты - фиг тебе на следующий месяц норм кешбек по комуналке.
За то на второй карте навалили на всё, при том что была оплата ком услуг и всё.
Какой смысл теперь оплачивать с карты жены растущую к зиме комунлку?
Также,юзаем сибас
Сибас это укрсиб?
-
Joshua
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 07.02.21
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 15 вер, 2021 11:15
Joshua да
-
omb
-
-
- Повідомлень: 3261
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 249 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|