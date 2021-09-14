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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3401340234033404

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 850
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 850
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 10:51

  Мизантрóп написав:
  Joshua написав:Всем привет!
Что вообще за логика у ПУМбы?
Не платишь комуналку, снимаешь нал, оплачиваешь продукты - фиг тебе на следующий месяц норм кешбек по комуналке.
За то на второй карте навалили на всё, при том что была оплата ком услуг и всё.
Какой смысл теперь оплачивать с карты жены растущую к зиме комунлку?

Также,юзаем сибас

Сибас это укрсиб?
Joshua
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 11:15

Joshua да
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 15:34

  omb написав:Joshua да

жабоеды,лягушатники.Завтра нового перевыпуска жду отстрел,и в январе по новой.Боги маркетинга :mrgreen:
Мизантрóп
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