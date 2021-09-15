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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 вер, 2021 10:51
Мизантрóп написав: Joshua написав:
Всем привет!
Что вообще за логика у ПУМбы?
Не платишь комуналку, снимаешь нал, оплачиваешь продукты - фиг тебе на следующий месяц норм кешбек по комуналке.
За то на второй карте навалили на всё, при том что была оплата ком услуг и всё.
Какой смысл теперь оплачивать с карты жены растущую к зиме комунлку?
Также,юзаем сибас
Сибас это укрсиб?
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Joshua
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Додано: Сер 15 вер, 2021 11:15
Joshua да
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Додано: Сер 15 вер, 2021 17:41
cohan написав: klug написав: cohan написав:
ну какая может быть конкретика с единичного случая, советы все те же - держать номер отдельно от приложения,
гуглить по
S.O.V.A. - A new Android Banking trojan
думаю тут принципы те же
Яке взагалі троян на телефончик має відношення до роботи розрахункових центрів?
мае таке, что приходит 3ds код по карте которая на полке только и лежит
я не знаю, что это за утечка или дырка или хз что, есть только факт: 1) карта на полке 2) центр может и не пумба, но мулька с выставлением лимитов в долларах
в общем - телефон отдельно от додатка (с)
ну или дорого, зато уверенно что этого быть не могло (с)
Тобто ви підозрюєте, що у вас троян, який крім атаки на 2fa має ще кілька векторів, зокрема: кейлогер, перехоплювач сесій та дампер буферу обміну і тішите себе тим, що сімка у іншому телефоні?
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klug
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