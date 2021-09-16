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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:06
я еще раз повторю - есть факт зашквара и привлечения полиции для нагиба предыдущих разработчиков, этого достаточно чтобы опасаться
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cohan
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