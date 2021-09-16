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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3402340334043405

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 850
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 850
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:06

Re: ПУМБ

я еще раз повторю - есть факт зашквара и привлечения полиции для нагиба предыдущих разработчиков, этого достаточно чтобы опасаться
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:10

  Julio написав: Вот если забрать разрешение SMS у программы Google Play Services, то все банковские приложения (не только ПУМБы) при запуске выводят тревожное сообщение, что для нормальной работы им надо, чтобы гуглосервисы имели разрешение на доступ к СМС.

Приложение работает и без гугл сервисов, ставится в т.ч. не из маркета и ничего не выводит (не просит). Все что нужно дается ему при установке.
newbie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:36

  newbie написав:
  Julio написав: Вот если забрать разрешение SMS у программы Google Play Services, то все банковские приложения (не только ПУМБы) при запуске выводят тревожное сообщение, что для нормальной работы им надо, чтобы гуглосервисы имели разрешение на доступ к СМС.

Приложение работает и без гугл сервисов, ставится в т.ч. не из маркета и ничего не выводит (не просит). Все что нужно дается ему при установке.

Я не утверждал, что приложение не будет работать без гугл сервисов. Но на моем телефоне с Андроидом 11, если выключить гугл сервисам разрешение на доступ к СМС, то банковские приложения ПУМБы, Альфы и Райфа выводят после старта такое сообщение.
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Julio
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:00

Re: ПУМБ

Получил на всеКАРТКу СЭП, а приложение ни в какую не хочет деньгу переводить на другую карту. Уже и пару часов подождал, потом после неуспешной пробы проделал всё это через веб-банкинг — успешно ушло.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:19

  Julio написав: Но на моем телефоне с Андроидом 11

Значит не на все телефонах и не все приложения. Просто не нужно их обманывать. Когда Вы ставите приложение на телефоне с гугл сервисами, оно надеется, что будет работать через них. Но когда Вы забираете у них разрешения, приложение возмущается, дескать мы так не договаривались.
newbie
 
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  #<1 ... 3402340334043405
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