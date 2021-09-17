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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 вер, 2021 09:06
Re: ПУМБ
я еще раз повторю - есть факт зашквара и привлечения полиции для нагиба предыдущих разработчиков, этого достаточно чтобы опасаться
Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:10
Приложение работает и без гугл сервисов, ставится в т.ч. не из маркета и ничего не выводит (не просит). Все что нужно дается ему при установке.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 13:36
Я не утверждал, что приложение не будет работать без гугл сервисов. Но на моем телефоне с Андроидом 11, если выключить гугл сервисам разрешение на доступ к СМС, то банковские приложения ПУМБы, Альфы и Райфа выводят после старта такое сообщение.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:00
Re: ПУМБ
Получил на всеКАРТКу СЭП, а приложение ни в какую не хочет деньгу переводить на другую карту. Уже и пару часов подождал, потом после неуспешной пробы проделал всё это через веб-банкинг — успешно ушло.
Додано: П'ят 17 вер, 2021 14:19
Значит не на все телефонах и не все приложения. Просто не нужно их обманывать. Когда Вы ставите приложение на телефоне с гугл сервисами, оно надеется, что будет работать через них. Но когда Вы забираете у них разрешения, приложение возмущается, дескать мы так не договаривались.
Додано: Суб 18 вер, 2021 16:30
Re: ПУМБ
А всем недавно пришло предложение в вайбер о выборе категориии кешбека, хотя в начале месяца категория уже была выбрана? Посмотрела ради интереса, категории все те же по худшему варианту. Даёт выбрать другую, отличную от уже выбранной. Только толку, с таким размером кешбека карта все равно не используется уже второй месяц.
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