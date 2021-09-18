На скільки реально попросити ПУМБ додати комунальні за паркінг в категорію "Комунальні послуги", щоб отримувати кешбек?
Платіжки виставляють, є адреса, Київ, може хтось вже таке робив?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 вер, 2021 14:21
На скільки реально попросити ПУМБ додати комунальні за паркінг в категорію "Комунальні послуги", щоб отримувати кешбек?
Платіжки виставляють, є адреса, Київ, може хтось вже таке робив?
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