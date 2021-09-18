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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3403340434053406

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 850
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
126
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
237
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
197
Всього голосів : 850
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 14:21

На скільки реально попросити ПУМБ додати комунальні за паркінг в категорію "Комунальні послуги", щоб отримувати кешбек?
Платіжки виставляють, є адреса, Київ, може хтось вже таке робив?
Rainbow
 
Повідомлень: 3205
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 15:11

Rainbow А какой мсс и куда сейчас попадает? Транспорт?
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 15:33

  Rainbow написав:На скільки реально попросити ПУМБ додати комунальні за паркінг в категорію "Комунальні послуги", щоб отримувати кешбек?
Платіжки виставляють, є адреса, Київ, може хтось вже таке робив?


Нереально майже, або є поодинокі успішні кейси протягом півроку.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 15:36

  Rainbow написав:На скільки реально попросити ПУМБ ...

Попросить - реально.
Получить - нет )
mustbe
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Повідомлень: 5852
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 15:36

Citizen_D
Звичайний паркінг, дають платіжку щомісяця для оплати по реквізитам.

Дякую всім за відповідь, краще заплачу без головняка)
Rainbow
 
Повідомлень: 3205
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 18:16

  Rainbow написав:Citizen_D
Звичайний паркінг, дають платіжку щомісяця для оплати по реквізитам.

Дякую всім за відповідь, краще заплачу без головняка)

То ви фотку квитанції їм вишліть із застосунку. Часу багато не займає, а там уже як складеться. Може колись і раптом...
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 18:22

  klug написав:
  Rainbow написав:Citizen_D
Звичайний паркінг, дають платіжку щомісяця для оплати по реквізитам.

Дякую всім за відповідь, краще заплачу без головняка)

То ви фотку квитанції їм вишліть із застосунку. Часу багато не займає, а там уже як складеться. Може колись і раптом...

Так то оно так и может что из этого и получится. Но просто сами по себе услуги паркинга как бы ни разу ни комуналь. МСС паркингов часто 7523 и даже если пумба добавит данную организуцию в список для оплат то вряд ли в раздел комуналь
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 18:33

  Rainbow написав:Citizen_D
Звичайний паркінг, дають платіжку щомісяця для оплати по реквізитам.

Дякую всім за відповідь, краще заплачу без головняка)

Поищите в пеях каких-нибудь этот паркинг, может так что-то выйдет.
Citizen_D
 
Повідомлень: 64
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  #<1 ... 3403340434053406
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