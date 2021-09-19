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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 вер, 2021 14:21
На скільки реально попросити ПУМБ додати комунальні за паркінг в категорію "Комунальні послуги", щоб отримувати кешбек?
Платіжки виставляють, є адреса, Київ, може хтось вже таке робив?
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Rainbow
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Додано: Нед 19 вер, 2021 15:11
Rainbow А какой мсс и куда сейчас попадает? Транспорт?
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Citizen_D
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Додано: Нед 19 вер, 2021 15:33
Rainbow написав:
На скільки реально попросити ПУМБ додати комунальні за паркінг в категорію "Комунальні послуги", щоб отримувати кешбек?
Платіжки виставляють, є адреса, Київ, може хтось вже таке робив?
Нереально майже, або є поодинокі успішні кейси протягом півроку.
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jay2004
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Додано: Нед 19 вер, 2021 15:36
Rainbow написав:
На скільки реально попросити ПУМБ ...
Попросить - реально.
Получить - нет )
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mustbe
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Додано: Нед 19 вер, 2021 15:36
Citizen_D
Звичайний паркінг, дають платіжку щомісяця для оплати по реквізитам.
Дякую всім за відповідь, краще заплачу без головняка)
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Rainbow
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Додано: Нед 19 вер, 2021 18:16
Rainbow написав:Citizen_D
Звичайний паркінг, дають платіжку щомісяця для оплати по реквізитам.
Дякую всім за відповідь, краще заплачу без головняка)
То ви фотку квитанції їм вишліть із застосунку. Часу багато не займає, а там уже як складеться. Може колись і раптом...
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klug
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Додано: Нед 19 вер, 2021 18:22
klug написав: Rainbow написав:Citizen_D
Звичайний паркінг, дають платіжку щомісяця для оплати по реквізитам.
Дякую всім за відповідь, краще заплачу без головняка)
То ви фотку квитанції їм вишліть із застосунку. Часу багато не займає, а там уже як складеться. Може колись і раптом...
Так то оно так и может что из этого и получится. Но просто сами по себе услуги паркинга как бы ни разу ни комуналь. МСС паркингов часто 7523 и даже если пумба добавит данную организуцию в список для оплат то вряд ли в раздел комуналь
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Flamingo
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Додано: Нед 19 вер, 2021 18:33
Rainbow написав:Citizen_D
Звичайний паркінг, дають платіжку щомісяця для оплати по реквізитам.
Дякую всім за відповідь, краще заплачу без головняка)
Поищите в пеях каких-нибудь этот паркинг, может так что-то выйдет.
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Citizen_D
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Додано: Нед 19 вер, 2021 20:40
Flamingo написав:
Так то оно так и может что из этого и получится. Но просто сами по себе услуги паркинга как бы ни разу ни комуналь. МСС паркингов часто 7523 и даже если пумба добавит данную организуцию в список для оплат то вряд ли в раздел комуналь
Я так розумію, що він оплачує за користування клапотя прибудинкової території, закріплене за ним. Багато залежить від того, хто і як виставляє йому цей рахунок: одна справа, якщо це ОСББ, інша, якщо його присилає ФОП "Парковський".
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klug
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Додано: Пон 20 вер, 2021 13:40
Для кешбека по коммуналу - необходимо оплатить ВСЕ суммы , которые вытягиваются в приложении по моему адресу?
Или это не обязательно - можно проплатить только часть (например 2-3 услуги только), и кешбек начислится?
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Vatsyk
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