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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 вер, 2021 13:47
Vatsyk написав:
Или это не обязательно - можно проплатить только часть (например 2-3 услуги только), и кешбек начислится?
Без разницы, начислится на оплаченную сумму.
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