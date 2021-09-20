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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 вер, 2021 13:47
Vatsyk написав:
Или это не обязательно - можно проплатить только часть (например 2-3 услуги только), и кешбек начислится?
Без разницы, начислится на оплаченную сумму.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 16:30
Vatsyk написав:
Для кешбека по коммуналу - необходимо оплатить ВСЕ суммы , которые вытягиваются в приложении по моему адресу?
Или это не обязательно - можно проплатить только часть (например 2-3 услуги только), и кешбек начислится?
необязательно конечно
а еще можно платить авансом, чтобы в след месяце выбрать другую категорию
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cohan
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Додано: Пон 20 вер, 2021 19:54
cohan
на носу батареи включат, надо авансом торопиться оплачивать теплокомуненерго,
так что слезть на другую категорию весьма сомнительно будет.
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idealstorm
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Додано: Вів 21 вер, 2021 09:20
idealstorm написав:cohan
на носу батареи включат, надо авансом торопиться оплачивать теплокомуненерго,
так что слезть на другую категорию весьма сомнительно будет.
ну 10тыс за отопление конечно моговато будет, хотя да - у меня на две квартиры около 5к всех коммуналек набегает зимой, но еще ж 5% УкрСиб подсобляет
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cohan
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Додано: Вів 21 вер, 2021 09:43
cohan написав: idealstorm написав:cohan
на носу батареи включат, надо авансом торопиться оплачивать теплокомуненерго,
так что слезть на другую категорию весьма сомнительно будет.
ну 10тыс за отопление конечно моговато будет, хотя да - у меня на две квартиры около 5к всех коммуналек набегает зимой, но еще ж 5% УкрСиб подсобляет
Вы ж не знаете сколько будет стоить тепло следующей зимой. Надеяться надо на лучшее
, но готовится к худшему
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Додано: Вів 21 вер, 2021 10:42
банк блокирует оплату со ВсеМожу кредитными на ОЛХ с сообщением "заблокировано, свяжитесь с банком) - кто знает причину? (нет возможности связаться с банком)
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Додано: Вів 21 вер, 2021 10:49
zentol, дополнительная система защиты. Без звонка в контакт-центр никак.
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Додано: Вів 21 вер, 2021 10:49
zentol написав:
банк блокирует оплату со ВсеМожу кредитными на ОЛХ с сообщением "заблокировано, свяжитесь с банком) - кто знает причину? (нет возможности связаться с банком)
Насколько я помню плата через платилку олх идет кажется как р2р - пумба с кредитки такие операции блочит (кстати экономя вам комис).
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